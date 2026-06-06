Marc Márquez no da opciones Pedro Acosta y se impone en la carrera al sprint en Hungría

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el Gran Premio de Hungría. MotoGP

Justo en el día en el que se cumplen 16 años de su primera victoria mundialista, en el circuito de Mugello en 125cc, Marc Márquez ha sumado su decimoctava victoria al sprint en MotoGP en el Balaton Park.

El vigente campeón del mundo de MotoGP no ha dado opciones a Pedro Acosta, el favorito para disputarle la victoria, y desde la pole ha puesto la directa para imponerse en el trazado húngaro 27 días después de su doble operación en el pie y hombro.

Tras una salida perfecta, el vigente campeón del mundo de MotoGP ya tenía más de un segundo de ventaja en sólo dos vueltas. A partir de ahí, se centró en ampliar y gestionar su renta sin que Pedro Acosta ni nadie más pudiera hacerle sombra.

Hace 27 días estaba en un quirófano. Hoy vuelve a ganar en MotoGP 🔥



Y lo hace a su estilo. Caída en clasificación. Pole position. Victoria al sprint 🐐



Hay pilotos que se levantan ante las adversidades... Y LUEGO ESTÁ ÉL #HungarianGP 🇭🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/oXF7JKz2vA — DAZN España (@DAZN_ES) June 6, 2026

El piloto de KTM se afianzó en la segunda posición, mientras que el duelo por la tercera plaza cayó del lado de Marco Bezzecchi, líder de MotoGP que amplía su renta en la clasificación general a 20 puntos sobre Jorge Martín (sexto).

Raúl Fernández concluyó cuarto tras defenderse de Fermín Aldeguer, que le dio caza tras su primer error pero volvió a cometer otro cuando no encontró hueco para pasar al piloto madrileño.