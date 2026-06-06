Caída y pole para Marc Márquez en su duelo con Pedro Acosta en el Balaton Park

Marc Márquez vuelve a ser Marc Márquez. Comenzar la sesión de clasificación con una caída y acabarla con una pole es marca de la casa. El vigente campeón del mundo de MotoGP ha regresado por sus fueros en el Balaton Park, donde ha sumado su segunda pole del año pese a las dudas mostradas la jornada previa.

Marc Márquez ha dado un golpe encima de la mesa y ha terminando batiendo por 53 milésimas a Pedro Acosta, su gran rival en el circuito húngaro y su compañero de equipo la próxima temporada.

La lucha por la pole comenzó con sobresalto para el vigente campeón del mundo de MotoGP, que se fue al suelo en la curva 1 nada más arrancar su primera vuelta lanzada.

No soltó ni el embrague ni la moto en la caída, lo que le permitió recuperar su montura y seguir adelante como si no hubiera pasado nada pese a tener el lateral derecho del carenado y del mono raspados.

Mientras tanto, Pedro Acosta seguía lo suyo para marcar un crono de 1:36.888 y colocarse en cabeza.

Fue entonces cuando llegó la respuesta de Marc Márquez (1:36.791), pero Pedro Acosta volvió a mejorar y se quedó a 47 milésimas del vigente campeón del mundo de MotoGP.

Marc Márquez no se conformó y fue a por más en su última vuelta, mejorando en seis milésimas (1:36.785) y quedándose a dos décimas del récord del circuito.

“Lo dije el viernes: me estaba gestionando para intentar este sábado usarlo todo y el domingo sobrevivir. La caída nos ha hecho improvisar un poquito, pero lo hemos podido salvar. He decidido utilizar toda la energía que tenía”, ha analizado Marc Márquez, que suma su segunda pole del año, 76 en MotoGP y la 104 en el campeonato del mundo.

Pedro Acosta, que se quedó a sólo 53 milésimas de Marc Márquez, tomará la salida desde la segunda posición mientras que Fermín Aldeguer completa la primera línea de la parrilla.

Fabio di Giannantonio salvó los muebles tras su caída y acabó cuarto justo por delante de Pecco Bagnaia, que tuvo que pasar por la repesca. Marco Bezzecchi, líder de MotoGP, cierra la segunda línea de la parrilla.