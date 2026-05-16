Álex Márquez logra su primera victoria al sprint del año en un final apretado con Pedro Acosta

Álex Márquez traza un viraje con su GP26 durante la carrera al sprint, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Efe

En un apretado final, en el que ha tenido que tapar todos los huecos para no verse superado, Álex Márquez ha logrado su primera victoria al sprint del año por sólo 41 milésimas sobre Pedro Acosta en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El Tiburón de Mazarrón lo ha intentado por activa y por pasiva en la última vuelta, pero el menor de los hermanos Márquez ha sabido tapar todos los huecos para sumar su sexto triunfo en la prueba corta de los sábados.

El tercer escalón del podio lo ha ocupado Fabio di Giannantonio, que ha superado a Raúl Fernández en la penúltima vuelta, mientras que Jorge Martín ha sumado su cuarta caída del fin de semana en el trazado catalán.

¡QUÉ LOCURA! ¡QUÉ FINAL! ÀLEX MÁRQUEZ LE GANA POR MILÉSIMAS A PEDRO ACOSTA 🔥🇪🇸



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Pedro Acosta, autor de la pole, mantuvo la primera plaza en la salida y lideró los primeros compases por delante de Johann Zarco y Álex Márquez, aunque pronto quedó claro que el menor de los Márquez tenía algo más que el resto.

Superó al francés en la segunda vuelta e hizo lo propio con el piloto de KTM al inicio del cuarto giro, en el que Jorge Martín se fue al suelo por cuarta vez este fin de semana cuando era virtualmente líder de la clasificación general de MotoGP porque Marco Bezzecchi, su compañero de equipo marchaba por detrás de él.

Una vuelta después Raúl Fernández avanzó a la segunda posición del podio al superar a Pedro Acosta e intentó dar caza a Álex Márquez, pero el esfuerzo le terminó pasando factura y terminó fuera del podio al verse superado por el piloto de KTM y después por Fabio di Giannantonio cuando restaban dos giros para el final.