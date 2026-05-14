Maverick Viñales, como Marc Márquez: "Me han quitado el tornillo y ahora es mucho más fácil recuperar la fuerza"

La espeluznante caída de Marc Márquez en la penúltima vuelta de la carrera al sprint de Le Mans precipitó la operación en el hombro derecho que Marc Márquez tenía programada para después del Gran Premio de Cataluña.

“Yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que algo no funcionaba. Fuimos con los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro, está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara, porque en casa estaba bien, venía aquí e iba mal. Entonces, yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado. Después vieron que en posición de MotoGP ese tornillo, que está en una posición diferente, me tocaba el nervio radial”, desveló Marc Márquez.

El vigente campeón del mundo de MotoGP fue sometido el pasado domingo a una cirugía en la que le retiraron un tornillo y un fragmento óseo procedentes de una operación de diciembre de 2019 que se habían desplazado, comprimiendo el nervio radial.

Maverick Viñales sabe mucho de este tema porque ha atravesado una situación similar y regresa a la competición este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña tras un mes y medio de baja.

El piloto del Tech3 Racing comenzó la temporada con dolor y falta de movilidad en su hombro izquierdo, a raíz de la operación a la que se sometió el año pasado tras su caída en Sachsenring.

Se bajó de su KTM en Austin y se fue directamente a Italia, donde le sometieron a una operación en la que le retiraron un tornillo que le irritaba los nervios de la zona supraclavicular.

“Estoy mejor pero, obviamente, todavía falta recuperación. Lo importante es que médicamente ya puedo estar encima de la moto y empezar a hacer la recuperación. Sobre todo, ganar el músculo necesario para la moto”, ha explicado Maverick Viñales en el circuito de Barcelona-Cataluña.

La operación consistió en retirar el tornillo que estaba irritando los tendones y nervios alrededor de la zona, creando tejido cicatrizado. “El hombro era un bloque, no se movía. Sacamos el tornillo, limpiamos todo ese tejido cicatrizado y ahora la movilidad es otra. Ahora es mucho más fácil recuperar la fuerza”, ha señalado.

Para ello Maverick Viñales ha recurrido al centro de Red Bull en Austria, donde en las últimas semanas se ha sometido a las terapias más punteras para acelerar su recuperación.

“El trabajo no acaba aquí y necesitaré dos o tres meses más para estar al 100% físicamente”, ha desvelado, más centrado en su recuperación que en el futuro con KTM.