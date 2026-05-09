Pecco Bagnaia le birla la pole a Marc Márquez por sólo 12 milésimas en Le Mans

Capaz de resurgir siempre en el momento justo, Marc Márquez se ha quedado a las puertas de la gesta completa en el circuito Bugatti de Le Mans. Al español, que tuvo que pasar por la repesca, sólo le han separado 12 milésimas de la pole de Pecco Bagnaia, su compañero de equipo.

El vigente campeón del mundo de MotoGP dejó a todos boquiabiertos cuando, en los compases finales de la repesca, se colocó primero gracias a un crono de 1:29.288 que le permitió fulminar el récord de Le Mans en poder de Fabio Quartararo (1:29.324) desde la pasada temporada ante la mirada atónita de Pecco Bagnaia, que sonreía desde el box del equipo Ducati Lenovo, mientras Davide Tardozzi, team manager, alucinaba al lado del piloto italiano.

Marc Márquez siguió la rueda de su hermano Álex al inicio de la clasificación, lo que le permitió colocarse en cabeza con un tiempo de 1:29.646, pero en los compases finales emergió la figura de Pecco Bagnaia.

EL DESPETAR DE LAS DUCATI 🔴



Brutal pole para Pecco Bagnaia seguido de @marcmarquez93 💥#MotoGP 🏁 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/k9hqXYpiU2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

El italiano pudo con su compañero a la hora de la verdad superándolo por sólo 12 milésimas, aunque su registro de la pole (1:29.634) fue casi cuatro décimas más lento de lo que había hecho el español minutos antes en la Q1.

Pecco Bagnaia, que no partía desde la pole desde el Gran Premio de Malasia de 2025, regresa a la primera posición 196 días después y estará acompañado en la primera línea de la parrilla por Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

Fabio di Giannantonio fue la gran amenaza de Pecco Bagnaia hasta el final, pero perdió tiempo en el último sector y se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

Le acompañarán en la segunda línea de la parrilla Pedro Acosta y Fabio Quartararo.