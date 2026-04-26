Marc Márquez, tras su caída en Jerez: "A día de hoy, no tengo el nivel ni la potestad para luchar por el título este año"

La alegría del sábado tras caerse y ganar la carrera al sprint bajo la lluvia de Jerez, ha dado paso a la decepción. Marc Márquez se ha ido al suelo a las primeras de cambio en la segunda vuelta, después de verse superado por su hermano Álex en la curva 6 y caerse en la 11, una curva de derechas en la que ha sufrido durante todo el fin de semana.

El desliz ha llegado cuando ocupaba la segunda posición en carrera y su intención, sabedor de que no tenía ritmo, era intentar seguir la rueda de su hermano para asegurarse una plaza en el podio y recortar su distancia con el liderato de Marco Bezzecchi, del que ahora le separan 44 puntos.

“A día de hoy, no tengo el nivel ni la potestad para luchar por el título. Cada fin de semana estamos perdiendo puntos y cada domingo estamos sufriendo. Cuando pasa esto, es que falta algo. Estamos trabajando en ello para intentar buscar algo, pero con el nivel que tenemos ahora mismo no se puede luchar por el título”, ha lanzado Marc Márquez, que este lunes tiene un importante test con Ducati en el trazado jerezano para encontrar soluciones.

¡AL SUELO MARC MÁRQUEZ! 🤯



Iba segundo detrás de su hermano... ¡Y ACABÓ EN LA GRAVA EN LA SEGUNDA VUELTA! 😯#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/E96NZKzj1h — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

“A ver si este lunes en el test podemos dar un paso y ser constantes, sobre todo los domingos que es cuando Aprilia da realmente el paso. Cuando otra fábrica te aprieta, es importante para Ducati encontrar pequeñas cositas que te den ese clic. Veremos si mañana podemos dar un pasito y, sobre todo, el pasito que se dé mañana reconfirmarlo en los siguientes circuitos”, ha analizado con la intención de recuperar el rumbo.

Marc Márquez no se puede permitir volver a fallar porque en las cuatro citas disputadas hasta la fecha sus resultados han sido muy irregulares y ya suma dos ceros después de reventar el neumático en Tailandia, la cita inaugural del año.

“En el deporte hay veces que se gana y otras que se pierde. Este domingo ha tocado la cruz, que ha sido caerme en esa curva 11. Hay caídas que, a veces, no hace falta buscarles una explicación; simplemente me he caído. El por qué no es claro, pero el 90% de las caídas son culpa del piloto, así que algo habré hecho mal”, ha explicado tras una caída sin consecuencias físicas.

“Físicamente estoy bien, por suerte. Cuando se me ha cerrado un poquito delante e iba con el gas, no he intentado salvarla y me he posicionado bien para entrar bien a la grava. Hace 10 años pensaba ‘Mierda, la he cagado’. Ahora pienso ‘Estoy bien físicamente’. Mañana es lunes, otro día”, ha concluido el piloto español, dispuesto a enderezar el rumbo.