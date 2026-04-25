Marc Márquez, tras su caída y victoria en la sprint de Jerez: "Hoy es San Marc porque algún santo me ha ayudado"

Nunca una caída ha sido tan oportuna. Marc Márquez se ha ido al suelo en el momento justo y en el sitio perfecto para terminar logrando una de las victorias más imprevisibles de su carrera deportiva en la prueba corta de los sábados.

El vigente campeón del mundo de MotoGP se ha caído cuando la lluvia ha comenzado a intensificarse y lo ha hecho en el mejor sitio posible: en la curva 13. La caída en el último viraje del trazado jerezano, cuando restaban cinco vueltas para el final, le ha permitido regresar al box con rapidez, coger la segunda moto ya preparada con neumáticos de lluvia y salir a pista con una velocidad pasmosa.

Una vez salvado mayúsculo obstáculo, no paró de llover y Brad Binder -que sí acertó con la estrategia- se cayó cuando restaban tres vueltas para el final y lideraba la carrera.

Sólo le quedaba por delante Pecco Bagnaia, al que dio caza y superó sin contemplaciones cuando sólo faltaban dos vueltas para el final para que la grada enloqueciera.

“Hoy es San Marc porque algún santo me ha ayudado”, ha bromeado Marc Márquez tras sumar su segunda victoria del año en formato corto de los sábados.

“Ha sido un error quedarme una vuelta más en la pista, pero las previsiones decían que habría lluvia ligera, que no llovería tan fuerte. Me he caído en la curva que tocaba y en el momento que tocaba. Cuando estaba en el suelo, he visto que no se ha parado la moto y he pensado qué hacer. He esperado a que pasaran todas las motos y cuando lo han hecho he entrado a box para cambiar la moto porque sabía que era la única opción que tenía para intentar coger puntos”, ha explicado tras ganar y colocarse en la cuarta posición de la clasificación general, a 24 puntos del liderato de Marco Bezzecchi.

EL DIOS DE LA LLUVIA ES @marcmarquez93 🌧️✨



De irse al suelo... a cambiar la moto y reinar en la sprint 🙌🏻#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XylfzHPavt — DAZN España (@DAZN_ES) April 25, 2026

“No he sabido dónde estaba ni qué posición tenía hasta que he pasado por meta y he visto que iba tercero. He visto que Pecco Bagnaia iba segundo y justo en esa vuelta, en la curva 2, he visto que Brad Binder se había caído y me he visto luchando por la victoria. No sé si ha sido en esa vuelta o en la siguiente, he adelantado a Pecco porque es la mejor manera de mantener la concentración”, ha concluido el vigente campeón del mundo.