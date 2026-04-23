Marc Márquez pide calma sobre su estado físico en Jerez: "Estoy a un nivel óptimo para competir al máximo"

El parón de casi un mes en MotoGP, provocado por el conflicto bélico desatado en el estrecho de Ormuz y la cancelación del Gran Premio de Qatar programado para el 12 de abril, ha permitido a Marc Márquez tener un paréntesis para recuperarse a fondo físicamente y acallar las voces que han sugerido que algo oculta.

“Marc no es un piloto de los que se quejan y nunca ha puesto excusas. Su situación, en mi opinión, es mucho más grave de lo que parece”, ha lanzado Andrea Dovizioso, piloto de pruebas de Yamaha.

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha aprovechado estas tres semanas de descanso en la competición para emplearse a fondo en el gimnasio, pilotar la Panigale V2 de serie en MotorLand Aragón o hacer motocross en el Búnker MotoÁrea de Brunete (Madrid).

“Bien, estoy bien. Hemos tenido tres semanitas completas en casa y creo que eso me ha venido bien para intentar dar otro pasito más. Puedo decir que estoy a un óptimo nivel para competir al máximo. Lo veremos durante este fin de semana, pero ya físicamente he llegado a un nivel aceptable para que ya no se hable más del físico, sino del rendimiento en pista. Eso, quizá, no significa ir más rápido o menos; conseguir más puntos o menos, que espero que sí. Espero, al menos, disfrutar más encima de la moto porque con molestias y dolor no se disfruta”, ha valorado Marc Márquez antes del inicio del Gran Premio de España, en el circuito Ángel Nieto de Jerez, luciendo en su antebrazo derecho las marcas de la caída a 192 km/h en Austin.

Quinto en la clasificación general, a 36 puntos del liderato de Marco Bezzecchi, sólo ha ganado esta temporada la carrera al sprint de Brasil y no ha vuelto a subir al podio en las tres citas celebradas hasta la fecha.

Marc Márquez no se enconde y por primera vez ha reconocido que el plazo de recuperación de su lesión en Indonesia la pasada temporada era de seis meses, que se cumplen ahora.

“La condición en el test de Malasia [el pasado mes de febrero] era muy mala y poco a poco la he ido mejorando. Creo que ahora estoy llegando a una condición como la del año pasado. Era una lesión, la de Indonesia, que parece que hay mucho tiempo por el medio, pero una lesión de hombro, con lo que conllevaba esto, hasta que no pasan seis meses, sobre todo, a nivel neurológico y se empieza a poner todo a su sitio... Ahora han pasado los seis meses y justo es cuando me estoy encontrando mejor; es cuando estoy notando más cambios en el gimnasio. También espero notarlos en pista", ha zanjado el vigente campeón del mundo de MotoGP.

“Lo he dicho muchas veces: en una carrera de un deportista se tiene que valorar todo y yo, desde 2020, cuando pasó lo que pasó, he tenido que ir adaptándome y sobreviviendo a las nuevas situaciones y condiciones que me he encontrado”, ha sentenciado el piloto español de Ducati.