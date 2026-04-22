Marc Márquez: "Me compré un Porsche Turbo S de 320.000 euros, pero lo vendí porque me daba vergüenza ir con él"

Marc Márquez mantiene intacta su ambición de agrandar su legado en MotoGP. El piloto de Cervera tiene como gran objetivo volver a conquistar el título mundial en 2026, aunque el inicio de temporada no ha sido sencillo.

En las tres primeras pruebas no ha logrado subirse al podio, si bien se encuentra a solo 36 puntos de Marco Bezzecchi, y todavía restan 19 carreras por delante, por lo que todo puede cambiar.

Recientemente, el vigente campeón participó en el pódcast Tengo un Plan, conducido por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde repasó su carrera y habló también sobre su relación con el dinero a lo largo de los años.

Sobre este tema, Marc fue claro al afirmar que "mi carrera deportiva nunca se ha movido por el dinero", aunque reconoció: "Siempre he estado muy bien pagado, las cosas como son".

"He tenido muy buenos contratos y el hecho de estar en Honda durante muchos años, pues ahí vas subiendo y si vas ganando, aún más. Firmas un contrato de que si ganas, pues el año siguiente se incrementa un tanto por ciento", explicó. Además, añadió que "no es ningún secreto, todos los contratos están hechos más o menos así".

Marc Márquez, durante el Gran Premio de Brasil. EFE

Al empezar a generar grandes ingresos, admitió que le sorprendió la situación: "Flipaba, aunque yo siempre he sido muy realista y mi familia también", algo que atribuye especialmente a "mis padres". "Yo puedo tener mucho dinero ahora, pero soy realista de lo que es el dinero", confesó.

En ese contexto, recordó una conversación con amigos: "A veces hacen la coña de que, para mí, gastar 10 euros es como si me gastase 10.000 euros, pero no es así. Quizá tengan razón al comparar sueldos, pero siguen siendo 10.000 euros, y es mucho dinero. Soy realista y no me los gasto. Si es por necesidad, sí, pero no por gastar sin más".

También habló de algunos caprichos personales: "Mi mayor capricho ha sido un coche. Me compré el Porsche Turbo S", valorado en unos 320.000 euros.

Sin embargo, terminó vendiéndolo: "No lo usaba y me daba vergüenza ir con ese coche. Llevaba un año y únicamente tenía 4000 kilómetros". Después optó por un Audi RS6.

Para cerrar, comentó que entiende a aquellos pilotos que priorizan el aspecto económico frente al deportivo, ya que depende del momento profesional de cada uno. Según explicó, contar con un gran contrato cerca de los 30 años "puede cambiarle la vida".

En su caso, no pone el dinero en primer plano, pues dispone de una base sólida y considera que tendría que cometer muchos errores para perder su patrimonio.