Marc Márquez se estrella a casi 200 kilómetros por hora en los entrenamientos libres del GP de Las Américas

No ha comenzado nada bien el fin de semana para Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas. El piloto español sufrió una dura caída en los primeros entrenamientos libres, aunque afortunadamente pudo regresar a la pista para finalizar la sesión.

El catalán circulaba a casi 200 kilómetros por hora cuando se aproximó a la curva 10 del circuito de Austin. Márquez inclinó su moto para coger el giro de izquierdas cuando perdió por completo el control.

Entonces, ya no pudo hacer nada más. Cayó al asfalto y recorrió varios metros deslizándose sobre la brea del circuito norteamericano para terminar en la tierra fuera del trazado.

The front just went for @marcmarquez93 and that was a FAST one 👀#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/i0EtTlOKuW — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2026

Tras la aparatosa caída los comisarios sacaron la bandera roja a relucir para detener la sesión de entrenamientos libres. Su moto chocó contra las protecciones del circuito, aunque afortunadamente parece que Márquez no sufrió graves consecuencias.

En Ducati hablaron en un diagnóstico inicial de una fuerte abrasión en el brazo derecho. "Está bien, aunque tiene golpes en los dos brazos. Es doloroso, pero no tiene nada roto", comentó Davide Tardozzi, el jefe del conjunto italiano.

Márquez regresa

Afortunadamente, no fue el fin del día para Marc Márquez en esta primera sesión de entrenamientos libres sobre Austin. El catalán pudo regresar a la pista unos instantes después, aunque lo hizo con una protección en su muñeca izquierda.

Pese a rodar a un ritmo prudencial durante sus primeros giros, el español fue ganando en confianza poco a poco para terminar con buenas sensaciones y un registro a la altura de los mejores.

Se trata de un nuevo contratiempo para el nueve veces campeón del mundo en este sobresaltado inicio de temporada. Todavía no ha conseguido subirse al podio en ninguno de los dos primeros Grandes Premios en las carreras largas, y llega a Estados Unidos como quinto clasificado.