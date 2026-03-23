La resurrección de Jorge Martín tras tocar fondo en 2025: una llamada de auxilio con Marc Márquez cambió su carrera

Jorge Martín es el protagonista de la nueva temporada de MotoGP. Por delante de Marc Márquez -el vigente campeón- y Marco Bezzechi -el actual líder del Mundial-, los focos se centran en su figura. El de San Sebastián de los Reyes ha vuelto a sonreír después de haber tocado fondo.

Tercero en la sprint del GP de Brasil y segundo en la carrera. No se subió a lo más alto del podio pero esos resultados valen más que una victoria por el trasfondo. Porque 'Martinator' ha tenido que superar un largo recorrido de lesiones, recaídas y dudas que le han llevado al límite tanto física como psicológicamente.

"Todo tiene su recompensa y estamos aquí, donde nos merecemos. Esto es la consecuencia de trabajar cada día, 24 horas pensando en una cosa que es volver a rendir. Y lo estamos haciendo", aseguró el madrileño, quien sabe que aún le queda mucho trabajo por hacer para reencontrarse con el nivel que mostró en 2024 y que le llevó a ser campeón del mundo.

DESPUÉS DE UN CALVARIO DE LESIONES. DESPUÉS DE 504 DÍAS.



JORGE MARTÍN VUELVE A SUBIRSE AL PODIO 👏#BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁



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El 17 de noviembre de 2024 era la última vez que se subió al podio. Desde entonces, fractura en el quinto metacarpiano de la mano derecha y el tercer, cuarto y quinto metacarpiano del pie izquierdo; once costillas rotas y un neumotórax son algunas de las lesiones que ha sufrido en este tiempo.

No obstante, el calvario no quedó ahí. Tras recuperarse de las fracturas, en un entrenamiento volvió a sufrir una triple fractura en la mano izquierda, rompiéndose el hueso piramidal, radio y escafoides.

Es por ello que Jorge Martín cruzó la línea de meta en Goiania visiblemente emocionado y recordó brevemente uno de sus peores momentos cuando atendió a la televisión oficial de la competición antes de subirse al cajón para celebrar el tercer puesto.

"Ha sido un camino difícil. Hace dos meses y medio no podía comer, me estaba alimentando mi novia", reconoció el piloto de Aprilia recordando uno de los peores momentos de su carrera.

La Biblia, su inspiración

Más allá de lo que ocurre en pista, el propio Martín quiso poner en valor el trabajo que hay detrás de este nivel. "El último libro que me estoy leyendo es la Biblia… siempre hay que creer en algo más allá", comentaba, antes de explicar la disciplina que ha seguido en los últimos meses.

"Llevo cuatro o cinco meses 'locked in', no fallo un día: comida, entrenamiento, entreno mental… todo tiene su recompensa y hoy estamos aquí".

El premio al sacrifio por volver al sitio en el que un día estuvo. La confesión de Jorge Martín después de volver al podio 😯



"Hace dos meses y medio no podía comer, me ayudaba mi novia" #BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁



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Eso sí, 'Martinator' no pierde de vista que todavía hay margen de mejora, especialmente en el tramo final de las carreras: "No he dado tandas muy largas con esta moto, entonces cuando en carrera me pasan cosas que no me espero tengo que ir rectificando mis líneas", señalaba, apuntando a la gestión del ritmo en las últimas vueltas como uno de los aspectos a pulir.

Lo importante para Martín no fue solo subir al podio, sino la manera en que lo hizo. En Brasil ya había mostrado velocidad desde el arranque del fin de semana, clasificando bien y transmitiendo una confianza mucho mayor sobre la Aprilia.

El propio piloto venía insistiendo en que su prioridad no era obsesionarse con una posición concreta, sino recuperar sensaciones, entender mejor la moto y sentirse cada día un poco más cerca del nivel que busca. Esa idea quedó reforzada durante el gran premio.

Aún le queda mucho por aprender de la Aprilia, pero Jorge Martín no reniega, ni mucho menos, de estar en la pelea por el Mundial con su compañero Marco Bezzecchi y Marc Márquez, siendo este último el rival a batir y uno de los factores que explican el renacer del campeón en 2024.

"Sé lo que significa estar ahí, volver de una lesión y caer en otra. Ha sido un año muy duro para él. Por suerte solo fue un año, pero aún así fue muy difícil. Feliz por él y por el campeonato ya que vuelve a gran nivel un gran piloto como Jorge", explicó el de Cervera al término de la carrera.

Ambos son rivales directos, por lo que "no fue fácil" para Jorge Martín acudir a Marc Márquez en busca de consejo: "(Márquez) Quiere ganarlo todo. Personalmente, cuando decidí llamarle no fue fácil para mí, entre pilotos no es tan fácil, estaba en el peor momento de mi vida, él estaba muy dispuesto a ayudarme y le estoy muy agradecido".

Marc Márquez y Jorge Martín.

Un gesto que demuestra la grandeza del de Cervera y una increíble implicación con sus compañeros nacionales

Por último, Jorge aseguraba que en cierto punto se vio a punto de abandonar MotoGP, aunque por suerte se quedó en un susto: "Vi mi carrera cerca de acabar pero ahora creo que solo está empezando así que espero que podamos continuar así".