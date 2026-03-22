Marco Bezzecchi lidera el doblete de Aprilia y Marc Márquez se queda fuera del podio en Brasil

Algo está cambiando en esta nueva temporada de MotoGP, donde parece que el dominio absoluto de Ducati y Marc Márquez se ha diluido mientras emerge poderosa Aprilia. Así ha quedado ratificado en el circuito de Goiânia, donde Marco Bezzecchi y Jorge Martín no ha encontrado rival y han encumbrado a la fábrica de Noale en el Gran Premio de Brasil.

Con la carrera acortada de 31 a 23 vueltas porque el asfalto del nuevo circuito se estaba levantando en las curvas 11 y 12, Marco Bezzecchi salió como un disparo, se colocó primero e impuso un ritmo muy alto desde la primera vuelta para ir directo hacia su segunda victoria consecutiva este año.

Marc Márquez se colocó segundo tras un error de Fabio di Giannantonio, pero en el sexto giro el italiano sacó al español de la trazada en la curva 4 y ambos dejaron la puerta abierta a Jorge Martín para colocarse segundo y terminar regresando al podio 490 días después del último gran premio de 2024.

Jorge Martín es insistencia. Jorge Martín es sacrificio. Jorge Martín es un pilotazo.



490 días después... vuelve al podio de una carrera larga. Honor 👏👏👏#BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Pp0oo5SDiC — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2026

Cuando restaban cinco vueltas para el final y muchas más a la estela de Fabio di Giannantonio, Marc Márquez le superó en la curva 10, donde hubo un ligero toque entre ambos. Una vuelta después el español cometió un error que permitió al italiano volver a adelantarle y ya no hubo manera de subir al tercer escalón del podio.