Pole para Fabio di Giannatonio y caídas de Marc Márquez y Pedro Acosta en Brasil

La lluvia caída a lo largo del viernes en el estreno del circuito de Goiânia (Brasil) en el calendario mundialista de MotoGP, ha dado paso a una jornada soleada en la que los pilotos han podido explorar los límites de la nueva pista.

La curva 4 ha traído de cabeza a los pilotos en la sesión de clasificación, donde se han ido al suelo Marc Márquez, Pedro Acosta y Fabio di Giannantonio, autor de la pole.

“Hay un bache entrando, deslizas un poco la rueda trasera para entrar con más seguridad, pero en cuanto coges el bache, enseguida te vuelve y es ahí donde con neumático nuevo te empuja la rueda delantera y te caes. Hemos sido varios”, ha narrado Marc Márquez, que tomará la salida desde la tercera posición de la parrilla.

EN EL MISMO PUNTO DONDE SE CAYÓ PEDRO ACOSTA UNA VUELTA ANTES... ¡MARC MÁRQUEZ, TAMBIÉN AL SUELO EN LA Q2! 👀



Tenía hasta entonces el segundo mejor tiempo #BrazilianGP 🇧🇷 #MotoGP 🏁



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La sesión de clasificación comenzó con la caída de Pecco Bagnaia en la curva 10, a la que siguieron las de Pedro Acosta y Marc Márquez en la curva 4. Después se Jorge Martín y remató la clasificación Fabio di Giannantonio con una caída también en la curva 4 después de haber superado la repesca.

El desliz del italiano del VR46 llegó cuando ya tenía los deberes hechos después de marcar un crono de 1:17.410 y hacerse con su segunda pole en MotoGP tras la lograda en Mugello en 2022.

Fabio di Giannantonio estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por Marco Bezzecchi, que también tuvo que pasar por la repesca, y Marc Márquez.

La segunda línea de la parrilla la abrirá Fabio Quartararo, que volvió a sacarse otro conejo de la chistera en la Q2 para situarse cuarto con la Yamaha. Jorge Martín (quinto) estuvo a punto de sumar su primera pole con Aprilia, pero se fue al suelo a cinco minutos del final cuando venía por debajo del registro de Fabio di Giannantonio. La segunda línea la cerrará Ai Ogura.