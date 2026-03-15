Ya es oficial: MotoGP aplaza el GP de Qatar por la guerra en Irán y cambia las fechas de Portugal y Valencia

El Mundial de MotoGP ha anunciado oficialmente el aplazamiento del Gran Premio de Qatar, que debía celebrarse entre el 10 y el 13 de abril de 2026. La decisión responde, como era de esperar, al conflicto bélico que involucra a Irán.

A diferencia de la Fórmula 1, que en la noche del sábado comunicó la cancelación de los grandes premios de Arabia Saudí y Baréin, el campeonato de motociclismo, por el momento, se limita a retrasar la cita catarí mientras se aguarda una posible evolución favorable de la situación en Oriente Medio.

La decisión, tomada conjuntamente entre FIM (Federación Internacional de Motociclismo), el Promotor y las autoridades locales de Qatar, tiene como objetivo "garantizar la seguridad, el bienestar y la mejor organización del evento para participantes y asistentes".

BREAKING: #QatarGP 🇶🇦 postponed to 8 November due to the ongoing geopolitical situation in the Middle East.



As a result, the #PortugueseGP and the #ValenciaGP will respectively take place on 22 and 29 November #MotoGP pic.twitter.com/a3NRfEEwVH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 15, 2026

Según informó MotoGP en un comunicado, la nueva ubicación del gran premio se decidió tras un análisis exhaustivo de distintos escenarios y del calendario con el objetivo de minimizar el impacto en el resto de citas del Mundial.

De este modo, el GP de Portugal se disputará el 22 de noviembre y el GP de Valencia, encargado de cerrar la temporada, pasa al 29 de noviembre. El resto del campeonato, por su parte, se mantiene sin cambios respecto a lo previsto.

"Esta decisión se tomó con sumo cuidado y en plena coordinación con nuestros socios en Qatar y en todo el 'paddock'. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con los más altos estándares", empezaba explicando Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP.

"También reconocemos la importancia de brindar claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de conservarlas para el próximo evento", añadía.

"Asimismo, quiero agradecer a nuestros socios en Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para facilitar una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional", aseguró.

Jorge Viegas, presidente de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo), confesó que su organismo "apoya plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Qatar. Dada la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, oficiales y aficionados es siempre nuestra máxima prioridad. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Qatar se celebre en las condiciones más seguras y profesionales".