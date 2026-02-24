El padre de Pedro Acosta: "Hipotequé el barco de pesca para que mi hijo llegara al Mundial de MotoGP"

Pedro Acosta se ha convertido en uno de los pilotos más prometedores de MotoGP. Campeón del mundo de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, el 'Tiburón de Mazarrón' no ha dejado de crecer en la categoría reina.

Sin embargo, detrás de cada victoria hay una historia de sacrificio familiar que pocos conocen en profundidad. Su padre, Pedro Acosta Sr., pescador de profesión, hipotecó el barco del que dependía toda la familia para que su hijo pudiera cumplir su sueño.

En una entrevista concedida a Motosan, el padre del piloto murciano relató con una sinceridad desarmarte cómo tomó la decisión más arriesgada de su vida.

"Hipotequé el barco. Pedí un préstamo con el barco para Pedro. Y salió bien, porque si no hubiera salido bien, habríamos tenido que seguir pagando el préstamo sin conseguir nada. Pero al final, lo volvería a hacer. Porque no quería arrepentirme de nada", confesó.

El riesgo no era menor. La familia Acosta ha vivido siempre del mar. "Toda la vida hemos sido pescadores, hemos vivido y tenemos lo que tenemos gracias al mar y a nuestro trabajo en el barco", explicó Pedro padre en la misma entrevista.

El piloto español Pedro Acosta, en el box del equipo Red Bull KTM Ajo. Red Bull KTM Ajo

El barco pesquero, conocido como 'Peretujo' , no era solo una herramienta de trabajo, sino el sustento de toda la familia. "Nos jugamos el dinero de la familia, porque toda la familia depende de este barco. Mi mujer es hija única, yo también lo soy, no tengo hermanos, no tengo a nadie y eso es realmente nuestro", añadió.

La decisión contó con el respaldo del abuelo del piloto, también pescador, quien según contó Pedro Acosta Sr. le dio carta blanca: "Mi padre me dijo: 'El chico gana todas las carreras, no podemos fallarle a Pedro'. Tenía miedo de que pudiera pasar algo, pero me dijo: 'El chico tiene que seguir corriendo'. Y eso es lo que hicimos. El resto es historia".

Fue precisamente el abuelo quien puso en contexto la dureza de la profesión que sostiene al clan. En el documental de DAZN 'Pedro Acosta: Nadie te enseña a ganar', el patriarca de la familia recordó: "Cuando tenía 10 años dejó la escuela. Con 14 años, me enrolé en el barco, porque antes no podía. Y aquí he estado toda la vida".

También el propio piloto reconoció en ese documental la importancia de ese legado: "El barco de mi familia ha sido lo que me ha ayudado a seguir para delante. Sin el apoyo que ha dado el barco y la familia, yo hoy no estaría donde estoy".

Todo empezó, según contó el padre, casi por casualidad. "No lo hicimos pensando en que Pedro participaría en el campeonato del mundo, ni mucho menos. Lo hicimos por diversión, porque nos gustaba", relató a Motosan.

Pedro Acosta padre nunca quiso que su hijo fuera pescador. "No es que sea algo malo, es algo bueno. Pero pasas mucho tiempo lejos de casa. No quería esa vida para mi hijo", reconoció.

Aun así, desde pequeño llevó a Pedro al barco para que entendiera lo que significaba el esfuerzo. "Cuando tenía entre 6 y 8 años, a veces lo llevaba en el barco para pescar", recordó.

Hoy, el barco 'Peretujo' luce los colores y el número de Pedro. La Cofradía de Pescadores de Mazarrón se volcó desde el principio con el joven piloto. Isabel López, secretaria de la Cofradía, lo resumió así en el documental de DAZN: "Cuando el crío compite parece que va algo nuestro con él".