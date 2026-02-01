Jorge Lorenzo (38), expiloto de MotoGP, sobre su patrimonio: "Con 2 millones puedes comprar 10 apartamentos"

Jorge Lorenzo ha encontrado una manera muy concreta de traducir la adrenalina del motociclismo al mundo de las finanzas: sustituyendo la velocidad por el flujo de caja mensual.

En el podcast BLV ("Búscate la vida") el campeón de MotoGP se sienta a hablar de dinero sin rodeos. "Si desde que empecé a ganar dinero con 15 años hubiese invertido todo el dinero que me llegó en mi carrera deportiva en Real Estate, en ladrillo, ahora tendría unos ingresos descomunales", admite, casi a modo de confesión.

Lorenzo reconoce que ese desconocimiento inicial le ha salido caro. "Me arrepiento de no haber sabido eso y no haber invertido todo mi dinero en ladrillo porque es lo único…", deja caer, antes de rematar la idea: para él, el inmueble es el activo que siempre estará ahí.

A partir de esa reflexión construye un ejemplo que se ha hecho viral por lo gráfico que resulta. "Con esos 2 millones de euros puedes cogerte 10 apartamentos que te pagan una media de 1.000, son 10.000 al mes y asegurados para siempre", resume. Su mensaje es claro: convertir un capital puntual en una renta vitalicia.

El expiloto no se queda solo en la teoría y entra en el detalle del apalancamiento. Explica que no hace falta poner los 200.000 euros que puede costar cada piso: "De esos 200.000 puedes poner solo 40.000 y financiarte los 160.000… y te lo paga el inquilino".

Jorge Lorenzo repasa la hoja de los tiempos, en el box del equipo Repsol Honda en Le Mans. Repsol Honda

Lorenzo también se dirige al público que no puede permitirse un piso en propiedad. "Supongamos que tú no tienes para comprar una propiedad porque no puedes comprar propiedades de menos de 80.000, 100.000, 150.000… te compras porciones", propone, y cita vehículos como fondos inmobiliarios o ETFs.

Menciona, por ejemplo, un fondo con "13.000 propiedades" que está obligado a repartir "el 90% de lo que facturan" y que puede dar "un 6% de dividendo" al año. Para cantidades pequeñas, apunta directamente a productos como Vanguard Real Estate, donde "puedes invertir 100, 1.000, lo que tengas".

Más allá del ladrillo, su cartera incluye una pequeña exposición a criptomonedas, aunque ahí su tono es mucho más prudente. En un clip específico del podcast reconoce: "Un 2% de mi patrimonio está en criptos… y estoy perdiendo un 60%".

El mallorquín también se pone en la piel de otros deportistas. En un momento del programa le plantean el caso de un jugador que ha ahorrado 3 millones y se retira con poco más de 30 años. Su respuesta va en la misma línea: "Si yo tuviera 2 millones intentaría hacer un trocito en el S&P 500, un trocito en el Vanguard, un trocito en tal… en vez de comprar 10 apartamentos", reconoce.

Lorenzo, que durante años vivió pendiente de milésimas de segundo, habla ahora de plazos de décadas. "Por siempre va a estar ahí ese ladrillo, cuando te mueras va a seguir estando ahí", sentencia en otro pasaje.