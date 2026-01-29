Jorge Martín, a un paso de fichar por Yamaha a partir de la temporada 2027

Apenas queda un mes para que comience la temporada 2026 de MotoGP y el mercado de pilotos está cerca de saltar por los aires con unos movimientos que afectarían al español Jorge Martín, campeón del mundo en 2024.

Según ha adelantado el portal 'Motorsport', Fabio Quartararo pondrá rumbo a Honda en 2027 dejando su asiento a Jorge Martín, quien firmará con la Yamaha hasta 2028.

Este doble movimiento representa uno de los mayores terremotos del mercado en los últimos años. Quartararo, de 26 años, cerrará así un ciclo de ocho temporadas con Yamaha, la marca que le dio la oportunidad de debutar en MotoGP en 2019 y con la que se coronó campeón del mundo en 2021.

Durante su etapa en Iwata, el francés acumuló 11 victorias, 32 podios y 21 pole position, convirtiéndose en el último campeón mundial de la marca de los diapasones.

La decisión de 'El Diablo' responde al agotamiento de su paciencia tras dos temporadas muy complicadas. A pesar de haber renovado en abril de 2024 en un acto de fe, confiando en que Yamaha incrementaría su inversión económica para devolver la competitividad a la M1, la mejora en el rendimiento de la moto no ha sido lo suficientemente convincente a sus ojos.

El hartazgo del francés coincidió además con un cambio en la dirección del equipo: la salida de Lin Jarvis a finales de 2024 y su relevo por Paolo Pavesio trajo consigo una nueva sensibilidad en el trato con los pilotos que no ayudó a mantener la relación.

Honda, por su parte, cerrará el fichaje de Quartararo para 2027 y 2028, apostando por el talento del francés para liderar su retorno a la competitividad. La marca del ala dorada mostró señales de mejoría en 2025, logrando dos podios con Joan Mir en Japón y Malasia, y busca ahora en Quartararo la referencia que necesita para afrontar la nueva era reglamentaria.

Fabio Quartararo se prepara para salir a pista, en el circuito de Silverstone. Efe

El relevo de Quartararo en Yamaha será Jorge Martín, quien pondrá fin así a su paso por Aprilia después de dos temporadas. El campeón del mundo de 2024 llegará a los 29 años a la firma japonesa tras un periplo que le ha llevado por tres motos diferentes en tres años: Ducati Pramac en 2024, Aprilia en 2025 y 2026, y ahora Yamaha para el bienio 2027-2028.

El fichaje de Martín por Yamaha resulta sorprendente, especialmente después de que el año pasado intentara firmar por Honda ya para este 2026, una operación que no se pudo concretar por el bloqueo de Aprilia.

Jorge Martín, durante los primeros test de MotoGP en Sepang. EFE

Su primera temporada con la marca italiana quedó marcada como probablemente la más difícil de su etapa como profesional, debido al cúmulo de lesiones que acumuló y que le impidieron adaptarse a la RS-GP. Martín sufrió apenas siete carreras de las 22 del calendario 2025, con lesiones en el escafoides izquierdo y la clavícula derecha que le obligaron a pasar por quirófano.

De hecho, el madrileño no se subirá a la moto en los test de Sepang para continuar con su proceso de recuperación. De nuevo, un inicio complicado para Jorge Martín, quien deberá ir a remolque desde la primera carrera.