Marc Márquez reaparece tres meses después de su lesión y ya prepara la defensa del título: "Recuperando sensaciones"

Marc Márquez ya vuelve a subirse a una moto. El siete veces campeón del mundo de MotoGP rodó este jueves por primera vez en un circuito de velocidad después de haber sufrido una fractura en el hombro derecho tras ser embestido por Bezzecchi en Indonesia. Lesión que le había mantenido alejado de la competición desde principios de octubre.

"Primera salida de 2026. De vuelta a la moto y recuperando sensaciones", escribió el piloto de Cervera en sus redes sociales, junto a varias imágenes en las que se le ve rodando en pista.

El actual campeón de la categoría reina del motociclismo no competía desde el pasado 5 de octubre, cuando sufrió una dura caída en el GP de Indonesia que le provocó una lesión en el hombro.

Aquel contratiempo llegó después de haber logrado uno de los títulos más especiales de su carrera y proclamarse campeón de la categoría reina del motociclismo.

Este jueves, por fin, pudo volver a disfrutar de la moto en el Aspar Circuit, el trazado situado en Guadassuar. Su recuperación se ha prolongado más de lo inicialmente previsto, aunque el propio piloto insistió en varias ocasiones en la importancia de no precipitarse en los plazos y regresar plenamente recuperado.

Durante estos meses, Márquez se ha sometido a un exigente plan de entrenamiento y rehabilitación con el objetivo de volver a su mejor nivel. Bicicleta, carrera a pie, karting y trabajo físico han formado parte de su preparación hasta alcanzar de nuevo el momento de rodar sobre una moto.

La pretemporada para el nueve veces campeón del mundo será determinante. Su rendimiento en los test invernales y el estado de su cuerpo marcarán el tono de una nueva temporada en la que partirá como el rival a batir.

El rival a batir

Tras el calvario de lesiones que ha sufrido en los últimos años, el de Cervera ha demostrado que mantiene intacta la velocidad y la ambición para estar en lo más alto, pero sus últimos meses no han sido fáciles.

Para un deportista como Márquez, acostumbrado a medir su éxito en victorias, detenerse otra vez para escuchar su cuerpo no ha sido sencillo. Sin embargo, el aprendizaje de los últimos años parece haberle enseñado la importancia de gestionar los tiempos.

Este parón invernal llega con un objetivo claro: recuperar completamente su forma física, fortalecer las zonas más castigadas y empezar el 2026 sin sombras del pasado.

Marc Márquez, dentro del box de Ducati AFP7 / Europa Press

En el entorno del piloto se respira optimismo, aunque con cautela. Las primeras semanas de trabajo, entre fisioterapia y preparación específica, serán decisivas para determinar si Márquez puede volver a rendir al máximo sin miedo a recaídas.

Marc Márquez no quiere repetir los fantasmas de 2020, cuando una recuperación apresurada le costó meses de sufrimiento. Ahora, más maduro y con una estructura técnica sólida a su alrededor, busca equilibrio: el punto exacto entre la agresividad que lo define sobre la moto y la serenidad que exige la gestión de su físico.