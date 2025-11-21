¿Marc y Álex Márquez juntos en Ducati en 2026? La respuesta del menor de los hermanos

El paddock de MotoGP vuelve a mirar a los hermanos Márquez. Tras coincidir en Honda en 2020 y reencontrarse en Gresini en 2024, la opción de verlos juntos en Ducati a partir de 2026 ha alimentado rumores en plena lucha por definir el futuro de varios pilotos. Álex Márquez afronta un cierre de año clave tras ganarse un sitio con la Desmosedici GP26 y, aunque reconoce que su rendimiento le está abriendo puertas, insiste en que aún no es momento de tomar decisiones.

El futuro de Álex Márquez en MotoGP

Esta temporada, Álex Márquez ha crecido con Gresini hasta el punto de pelear por victorias y poles, un salto que considera fundamental antes de valorar sus próximos pasos dentro del Mundial. De hecho, logró por primera vez un subcampeonato mientras Marc se aseguró el título a falta de cinco carreras, un logro histórico para dos hermanos en la categoría reina y que ha reactivado la conversación sobre un hipotético proyecto conjunto en Ducati.

Con los contratos que finalizan en 2026, el interés por saber qué ocurrirá con el menor de los Márquez se ha multiplicado. Y él mismo reconoce que el rendimiento mostrado puede influir en su mercado. “Bueno, seguramente este final de temporada, o la temporada también en sí, nos ayuda a posicionarnos. Pero, como siempre he dicho, creo que es aún un poquito pronto”, señaló en diálogo con Car and Driver.

El piloto insiste en que evaluará a fondo todas las opciones antes de decidir. “Hay que ver todo y, a partir de ahí, veremos cuáles son mis mejores opciones, cuáles también es mi mejor opción de cara al futuro y, a partir de ahí, veremos”, añadió.

Su visión sobre seguir en Gresini o reencontrarse con Marc

Álex Márquez también fue consultado sobre la posibilidad de compartir equipo con Marc en el futuro, un escenario que genera interés entre aficionados y equipos, aunque él prefiere poner el foco en su presente.

En ese sentido, destacó el ambiente que encuentra en Gresini y lo que significa para él formar parte de la estructura. “Aquí en Gresini no somos una fábrica, pero somos una familia, entonces es más bonito ser número 1 dentro de una familia”, concluyó el piloto.