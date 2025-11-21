Jorge Martín denuncia el robo de una bicicleta valorada en 20.000 euros durante el Gran Premio de Valencia

Jorge Martín regresó el pasado fin de semana al Gran Premio de Valencia, que cerraba la temporada 2025 de MotoGP, tras haberse perdido las últimas cuatro pruebas debido a una lesión en el hombro que sufrió durante el GP de Japón.

Aunque no estaba del todo recuperado, el madrileño quiso subirse a la moto para despedir la temporada y participar en los test del martes en el circuito valenciano, donde Aprilia y otras marcas realizaron pruebas con los prototipos del próximo año.

Sobre el circuito de Cheste, según informó el diario Las Provincias, 'Martinator' sufrió el robo de una de sus bicicletas, una Pinarello valorada en unos 20.000 euros.

La seguridad privada del circuito está revisando las cámaras de videovigilancia para determinar el momento exacto del robo e identificar al responsable.

Por ahora, se desconoce cómo la persona tuvo acceso a la zona donde se encontraba la bicicleta, ya que los boxes y motorhomes son áreas restringidas. También se investiga si se forzó algún sistema de seguridad, para establecer si se trata de un hurto o de un robo con violencia.

El piloto ya habría interpuesto la denuncia correspondiente, aunque no se sabe quién se hará cargo de la investigación. La bicicleta sustraída es una edición limitada y personalizada, lo que dificultará que los autores puedan venderla sin ser reconocidos.

Es habitual que los pilotos se trasladen a los circuitos en bicicleta y aprovechen los ratos libres para rodar por el trazado, tanto para despejarse como para familiarizarse con el terreno de cara a la competición.

Jorge Martín, además, es un gran aficionado al ciclismo, afición que comparte en ocasiones con su amigo y también piloto de MotoGP, Aleix Espargaró, con quien se le puede ver realizando rutas en redes sociales.

El otro 'hobbie'

Esta temporada, Martín apenas ha tenido oportunidad de competir en el Mundial de MotoGP, donde defendía título. Durante la pretemporada sufrió una dura caída que le hizo perderse el inicio del campeonato y, a su regreso en el GP de Qatar, volvió a caerse con graves consecuencias.

Esto le obligó a perderse siete pruebas más. Regresó en la República Checa y, cinco Grandes Premios después, en Japón, protagonizó un accidente tras colisionar con su compañero Marco Bezzecchi, lo que le llevó nuevamente al quirófano, sumando su cuarta lesión de la temporada. En total, se perdió 15 de las 22 carreras disputadas.

Tras su abandono en el GP de Valencia, Martín volvió a subirse a la Aprilia el martes siguiente, esta vez con el dorsal 89, tras retirar el número 1 del carenado. Ese dorsal ahora le pertenece a Marc Márquez.