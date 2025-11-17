La escena de Marc Márquez en Japón que llamó la atención de Fonsi Nieto: "Mientras todos bebían champagne, él..."
La anécdota que contó Fonsi Nieto deja claro que Marc Márquez mantiene una mentalidad única incluso en plena celebración.
En septiembre pasado, Marc Márquez celebró en Japón un título muy especial después de un año difícil, pero ni la emoción por el campeonato hizo que el piloto de Cervera se apartara de su disciplina habitual. Fonsi Nieto sorprendió a todos al relatar que, mientras el resto del equipo tomaba champagne, Márquez optó por centrarse en su recuperación física.
La anécdota de Marc Márquez que desveló Fonsi Nieto sobre la celebración en Japón
Fonsi Nieto explicó en laSexta que, durante la celebración del campeonato, se encontró con una escena inesperada por parte de un piloto que acababa de lograr una gesta: mientras sus compañeros brindaban con champagne, él estaba tomando geles de recuperación.
“Otros habrían brindado sin pensarlo y él estaba centrado en favorecer la recuperación. Es un tiburón, ya piensa en el próximo mundial”, comentó Nieto.
Un año marcado por el esfuerzo y una lesión muy dura
En octubre se confirmó que Márquez no seguiría en la temporada por un accidente en el Gran Premio de Indonesia. Marco Bezzecchi le arrolló en la salida y el impacto provocó:
-
Fractura de coracoides en la escápula
-
Daños en los ligamentos acromioclaviculares
-
Cirugía posterior en la Clínica Ruber Internacional de Madrid