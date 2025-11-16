Marc Márquez gana su octavo BMW: un M2 CS de 530 CV y casi 150.000 euros

La temporada 2025 será recordada con la del regreso al olimpo de MotoGP de Marc Márquez seis años después de su último título (2019). Una campaña en la que ha sumado 11 victorias, 14 triunfos en la carrera al sprint y ocho poles antes de fracturarse el hombro derecho tras una embestida de Marco Bezzecchi en el circuito indonesio de Mandalika y dar por concluido el año.

El flamante campeón del mundo de MotoGP ha acudido al Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita del curso, para participar en la gala de los campeones y recoger el galardón al piloto con los mejores resultados en las sesiones de clasificación de MotoGP de 2025 que otorga BMW M Award. Un premio que “es una pieza de colección”, como le ha comentado Axel Mittler, director de Marketing de la marca alemana cuando le ha hecho entrega de las llaves de un BMW M2 CS de 530 CV y casi 150.000 euros.

“Me ha costado unos años, pero estoy muy contento de volver a ver mi nombre en la lista de los ganadores del Premio BMW M. Esta temporada ha sido un sueño para mí, aunque obviamente no imaginaba que terminaría con una lesión en el hombro que me impidió participar en las últimas carreras. Es fantástico ser reconocido una vez más como el más rápido en la clasificación, ¡por octava vez!”, ha agradecido Marc Márquez después de enterarse que era el ganador el pasado sábado, cuando estaba haciendo la compra en Madrid y su hermano Álex competía en Portimao.

“Estaba comprando aguacates y mi hermano Álex no logró el resultado necesario en la penúltima sesión de clasificación en Portimao para seguir peleando por el título. Le he prometido que le dejaré conducir mi coche [risas]”, ha bromeado el campeón del mundo de MotoGP tras ganar su octavo BMW tras siete consecutivos desde 2013 hasta 2019.

Antes de que Marc Márquez haya ampliado su récord a ocho victorias, Pecco Bagnaia ganó el BMW M Award los últimos tres años. La lista de ganadores desde la creación del galardón en 2003 también incluye a Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau y Nicky Hayden.