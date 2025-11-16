Doblete de Aprilia en Valencia: gana Marco Bezzecchi y Raúl Fernández termina segundo

El estirón de Aprilia en la segunda parte del año es tan significativo que la fábrica de Noale termina la temporada con un doblete en el podio del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, última cita de 2025. La victoria ha sido para Marco Bezzecchi, que termina el curso con tres triunfos en su palmarés; mientras que la segunda plaza se la ha adjudicado Raúl Fernández, subiendo al podio por segunda vez este año tras su primera victoria en MotoGP en Phillip Island. Fabio di Giannantonio ha completado el podio en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Así ha sido el accidente de Morbidelli en la parrilla de salida 🤯😱



Así ha sido el accidente de Morbidelli en la parrilla de salida 🤯😱

#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁

