Marco Bezzecchi no da opciones a Álex Márquez y Pedro Acosta: suma su segunda victoria del año en Portimao

El entrenamiento matinal del domingo le ha servido para encontrar las armas que le faltaban para no dar opciones a Álex Márquez y Pedro Acosta, protagonistas de la carrera al sprint del sábado en el circuito portugués de Portimao. Marco Bezzecchi ha logrado una contundente victoria, la segunda de la temporada, y ya casi tiene asegurada matemáticamente la tercera posición de la clasificación general de MotoGP tras la caída de Pecco Bagnaia.

El piloto de Aprilia, que partía desde la pole, ha tomado la delantera desde la salida y a partir de ahí sus rivales ya no le han visto. Pedro Acosta ha intentado la persecución en la primera vuelta, pero Álex Márquez le ha superado en la segunda vuelta para intentar presionar al italiano sin éxito.

La carrera ha quedado sentenciada muy pronto, aunque Pedro Acosta ha puesto algo de emoción en las últimas cinco vueltas al subir el ritmo y acercarse a Álex Márquez.

La cuarta posición ha sido para Fermín Aldeguer, que ha completado otra gran remontada pese a tocarse con Brad Binder, al que rompió uno de los alerones traseros de su KTM. El compañero de Álex Márquez ha superado a Fabio Quartararo y ha heredado la cuarta plaza tras la caída de Pecco Bagnaia.

Su caída deja al italiano casi fuera de la pelea por la tercera posición de la clasificación general de MotoGP, ya que se queda a 35 puntos de Marco Bezzecchi cuando sólo hay ya 37 en juego mientras tiene a Pedro Acosta a sólo tres puntos.