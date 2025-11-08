Álex Márquez le gana el pulso a Pedro Acosta y se impone en la carrera al sprint en Portimao
El piloto del Gresini Racing, que partía desde la quinta plaza, suma su segundo triunfo del año en la carrera corta al imponerse por 120 milésimas.
Más información: Marco Bezzecchi se lleva su cuarta pole del año y Álex Márquez se va al suelo en Portimao.
La montaña rusa del circuito portugués de Portimao ha sido la protagonista de una de las mejores carreras al sprint del año, en la que Álex Márquez y Pedro Acosta han llegado a adelantarse hasta en siete ocasiones y en la que ha terminado imponiéndose el flamante subcampeón del mundo de MotoGP por sólo 120 milésimas. Marco Bezzecchi, autor de la pole y con la caña preparada, ha completado el podio.
Slipstream City stuff 💨@alexmarquez73 into 2nd now! #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/HC4ZsbMVm5— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 8, 2025
