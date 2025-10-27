Noah Dettwiler, "estable, pero aún en estado crítico" tras su accidente: MotoGP, en vilo por el piloto

Noah Dettwiler, antes de una carrera de Moto3 CIP Moto

El piloto suizo de Moto3 Noah Dettwiler continúa luchando por su recuperación en un hospital de Kuala Lumpur.

Dettwiler permanece en estado "estable pero crítico" después de haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas de emergencia tras el devastador accidente sufrido durante la vuelta de formación del Gran Premio de Malasia.

Un día después del impacto que paralizó el circuito de Sepang, su equipo CIP Green Power emitió un comunicado conjunto con la familia del piloto y el expiloto Tom Lüthi, informando sobre la evolución médica del joven de veinte años.

"Noah ha sido sometido a varias operaciones en las últimas horas, las cuales se desarrollaron correctamente. Según los médicos tratantes, su condición es estable, pero sigue siendo crítica", rezaba el parte oficial difundido este lunes.

El accidente ocurrió cuando Dettwiler circulaba lentamente en la salida de la curva tres, aparentemente afectado por un problema mecánico, mientras los demás pilotos completaban la vuelta de formación hacia la parrilla de salida.

El español José Antonio Rueda, vigente campeón mundial de Moto3, se aproximaba a alta velocidad y no logró detectar la presencia del suizo a tiempo, impactándolo violentamente por detrás.

Varias paradas cardíacas

Las lesiones que presentó el piloto helvético fueron de extrema gravedad. El doctor Ángel Charte, director médico del campeonato, detalló inicialmente traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales severos, además de rotura de bazo, fracturas abiertas de tibia y peroné, y lesiones pulmonares.

Sin embargo, la situación resultó aún más dramática de lo que las primeras valoraciones indicaban.

Según declaraciones del padre del piloto, Andy Dettwiler, recogidas por el medio suizo Blick, Noah sufrió varias paradas cardíacas inmediatamente después del impacto. "Lucharon por la vida" de mi hijo, confesó el progenitor en palabras que revelan la extrema gravedad del momento.

El joven tuvo que ser intubado y reanimado directamente sobre el asfalto del circuito antes de ser evacuado mediante helicóptero médico.

La clasificación médica de "estable pero crítico" indica que aunque la vida del paciente ya no pende de un hilo inmediato gracias a las intervenciones quirúrgicas realizadas, su situación sigue siendo delicada y requiere vigilancia intensiva permanente.

Este diagnóstico sugiere que Dettwiler ha superado las horas más angustiosas, pero afronta un prolongado proceso de recuperación cuyo desenlace aún no puede anticiparse.

José Antonio Rueda impacta con la moto de Noah Dettwiler Captura de pantalla

El otro piloto involucrado, Rueda, resultó con lesiones considerablemente menos graves: fractura en la mano, conmoción cerebral severa y diversas contusiones, aunque permaneció consciente en todo momento. Su equipo confirmó que será operado de la mano tras regresar a España.

El incidente generó controversia en el paddock por la decisión de la organización de mantener la carrera de Moto3, una determinación que el bicampeón de MotoGP Pecco Bagnaia criticó duramente al afirmar que "nunca entenderá" por qué se permitió continuar con la competición.

El comunicado del equipo finalizó con un llamamiento al respeto: "Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y de su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y sus mensajes".

Mientras tanto, el mundo del motociclismo aguarda con esperanza nuevas noticias sobre el joven talento suizo.