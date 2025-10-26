Victoria de Álex Márquez en Sepang para celebrar el subcampeonato de MotoGP

Álex Márquez levanta el trofeo de ganador del GP de Malasia, en el circuito de Sepang. Reuters

En una carrera marcada por las caídas y los abandonos, ha emergido la figura de Álex Márquez en Sepang para consumar una victoria impecable -la tercera del año- y celebrar el subcampeonato del mundo del MotoGP logrado en la jornada del sábado del Gran Premio de Malasia.

El piloto del equipo Gresini Racing ha liderado el triplete español con Pedro Acosta y Joan Mir, que ha subido al tercer escalón del podio tras el abandono de Pecco Bagnaia cuando restaban tres vueltas para el final.

El italiano, con problemas evidentes en el neumático trasero, ha tenido que volver al garaje y allí han comprobado que había un agujero en la rueda trasera.

Álex Márquez tomó la cabeza de la carrera al inicio de la segunda vuelta, tras deshacerse de Acosta y Bagnaia, y a partir de ahí marcó un ritmo constante y demoledor que nadie pudo replicar.

Acosta superó al italiano cuando restaba ocho vueltas para el final y se afianzó en la segunda posición en una carrera en la que volvió a mostrar una diferencia abismal respecto al resto de KTM.

La tercera posición fue para Joan Mir, al que acechó Franco Morbidelli en la última vuelta. El español de Honda sumó su segundo podio del año tras la retirada de Pecco Bagnaia.