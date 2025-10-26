El duro accidente entre José Antonio Rueda, campeón de Moto3, y Noah Dettwiler que pudo acabar en tragedia

A todos los presentes en el circuito de Sepang y a los telespectadores que, desde sus casas, estaban siguiendo la carrera del GP de Malasia de Moto3 se les congeló la sangre al ver el accidente que protagonizaron José Antonio Rueda y Noah Dettwiler.

Durante la vuelta de formación, el español no pudo evitar embestir con gran violencia por detrás al suizo, que rodaba muy lento por la trazada y ambos pilotos quedaron tendidos en el suelo y tuvieron que ser evacuados en ambulancia hasta la clínica del circuito.

Después de una primera atención médica se decidió enviar al piloto español, matemáticamente campeón del mundo de Moto3, en helicóptero hasta uno de los centros médicos de referencia de la zona, sin que se sepa por el momento el alcance real de su lesión.

Man…that was some accident in the sighting lap between Rueda and Dettwiler! Air-lifted to the medical centre. Hope, both are ok! Our prayers… #MotoGP #MalaysianGP pic.twitter.com/arm93q8YG8 — CHEQUERED FLAG 🏁 (@cfmagindia) October 26, 2025

Enseguida Dirección de Carrera frenó el procedimiento habitual para la celebración del gran premio y los pilotos tuvieron que regresar a boxes hasta que el coche médico pudiera atender a los dos pilotos involucrados en un accidente que pudo tener un final trágico.

Las primeras noticias no tardaron en llegar y se informó que los dos estaban "conscientes". ​Desde DAZN, dos horas más tarde del incidente, informaban que habían hablado con el equipo de Rueda y los decía que habían podido comunicarse con el andaluz y que estaba bien, aunque muy dolorido. Todos cruzaban los dedos porque todo se confirmara. Igual que con el suizo.

La organización decidió mantener las tres carreras, aunque con cambios en los horarios. La de Moto3 se redujo a 10 vueltas; la de MotoGP se mantenía a su misma hora, las 8:00, hora peninsular española, y la de Moto2 se atrasó a las 9:30.

Con la pista despejada, la carrera se desarrolló con total normalidad teniendo en cuenta que sobre el asfalto faltaban dos pilotos, siendo uno de ellos el ya campeón del Mundial. El triunfo fue para el japonés Yaiyo Furusato, con Ángel Piqueras y Adrián Fernández completando el podio.