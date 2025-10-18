Una gaviota se estrella contra la moto de Bezzecchi en plena prueba durante el Gran Premio de Australia

Inverosímil imagen la que dejó la carrera al sprint de MotoGP en el Gran Premio de Australia. Una gaviota se estrelló contra la moto del italiano Marco Bezzecchi en plena prueba, aunque afortunadamente no causó ninguna caída y el piloto pudo continuar con normalidad.

Todo sucedió en la vuelta de formación de esta prueba al sprint. Cuando los corredores todavía estaban calentando neumáticos, de repente Bezzecchi se encontró con algo completamente inesperado.

Vio que una gaviota se acerca hacia su moto cuando circulaba a toda velocidad e incluso tuvo que agachar la cabeza para evitar un impacto más fuerte. El ave se estrelló contra la zona delantera de la moto, y posteriormente salió despedida, con las plumas volando en todas las direcciones, tal y como se apreció en la cámara a bordo.

😯 ¡HASTA TUVO QUE AGACHAR LA CABEZA!



El momento en el que una gaviota se estrelló contra la Aprilia de Bezzecchi 😐#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/TElo5ytUOc — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

No sólo eso, sino que el plumaje del animal también se quedó inscrustado en esa parte delantera de la Aprilia del piloto transalpino.

Por fortuna, tan sólo quedó en un susto y no hubo que lamentar ninguna caída ni de Bezzecchi ni de ningún otro piloto en esta prueba al sprint del Gran Premio de Australia.

Bezzecchi se lleva la victoria

Precisamente fue el propio Bezzecchi el que se llevó el triunfo en esta carrera al sprint del GP de Australia. El italiano fue el más rápido en una prueba que está marcada por las ausencias de los pilotos españoles Marc Márquez, Jorge Martín y Maverick Viñales.

Fabio Quartararo partía desde la pole en esta prueba al sprint, pero el de Yamaha no pudo retener ese puesto de privilegio y fue perdiendo posiciones según avanzaba la carrera.

Bezzecchi comenzó su remontada y se hizo fuerte en el primer puesto para conseguir un triunfo contundente en un día muy feliz para Aprilia. Su compañero Raúl Fernández obró una gran carrera y terminó segundo, por delante de Pedro Acosta, que completó el podio con dos integrantes españoles en este aperitivo.

Raúl Fernández, que salía cuarto, se puso líder en la segunda parte de la primera vuelta con cierta holgura, pero antes de concluir el primer giro, Marco Bezzecchi ya estaba tras el rebufo de la moto del español, aunque cometió un par de errores y no fue hasta el sexto giro cuando superó a Fernández.

Buenas sensaciones, por lo tanto, de los pilotos nacionales en esta prueba al sprint antes de la disputa de la carrera larga este domingo en el Gran Premio de Australia.