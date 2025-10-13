El mensaje de Marc Márquez tras ser operado y ante el riesgo de no correr más este año: "No lo olvidéis... somos los campeones"

Marc Márquez se ha encargado de poner un poco luz a su oscuro panorama después de que el tratamiento conservador que iba a llevar a cabo en el brazo derecho tras su caída en Indonesia no diera resultado. La historia parecía repetirse y de nuevo emergían los viejos fantasmas del pasado al pasar por el quirófano.

Ante la incógnita de si volverá a subirse este año a la Ducati Desmosedici GP25 con la que se ha proclamado campeón del mundo a falta de cinco carreras, el nueve veces campeón del mundo ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a través de sus redes sociales.

Después de ser operado este lunes en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, Marc ha compartido en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías junto a un mensaje cargado de optimismo. El piloto ilerdense intenta mantener una actitud positiva ante este nuevo contratiempo: una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho.

"Cirugía hecha, todo salió bien. ¡Gracias por todos sus mensajes y apoyo! ¡Modo recuperación encendido! Y no lo olvidéis… SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO", publicó en su cuenta de Instagram.

Tras esta intervención, se ha optado por un enfoque terapéutico más agresivo. Inicialmente, se intentó un tratamiento conservador basado en reposo absoluto e inmovilización total del hombro afectado. Sin embargo, esta estrategia no dio los resultados esperados, lo que finalmente llevó a la necesidad de una cirugía.

Aún no hay una fecha definida para el regreso de Marc a la competición, pero ya se ha confirmado que no estará presente en las próximas carreras en Australia y Malasia. Respecto a su participación en las citas de Portimao y Valencia, desde el equipo de Borgo Panigale no se ha emitido ninguna declaración al respecto.

El piloto del equipo oficial Ducati sufrió la lesión tras una colisión provocada por Marco Bezzecchi durante la carrera larga del Gran Premio de Indonesia, celebrada en el circuito de Mandalika. Este incidente puso fin a una impresionante racha en la temporada, en la que había acumulado 25 victorias: 14 en carreras Sprint y 11 los domingos.

Marc Márquez junto a su trofeo de campeón del mundo en Motegi. Reuters

Afortunadamente para el piloto de Cervera, una semana antes ya se había proclamado campeón del mundo de MotoGP en Japón, asegurando matemáticamente su noveno título mundial. Aunque todavía quedaban cinco pruebas por disputarse, el dorsal '93' ya había sumado los puntos necesarios para ampliar su palmarés de forma histórica.