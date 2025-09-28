Marc Márquez y la cronología de una epopeya única para volver a ser campeón del mundo seis años después

Marc Márquez abraza la Torre de los Campeones de MotoGP, en el circuito de Motegi. Reuters

“Ahora estoy en paz”. Así resume Marc Márquez (17 de febrero de 1993, Cervera, Lleida) el calvario al que se ha sometido a lo largo de cinco años para volver a ser campeón del mundo de MotoGP. Un vía crucis con cuatro penitencias, el mismo número de operaciones a las que se tuvo que someter para recuperar la movilidad en su brazo derecho y demostrarse a sí mismo que podía volver a ser el mejor.

Para regresar a la cima de MotoGP seis años después ha tenido que renunciar a la marca de su vida (Honda) y a un salario astronómico para ponerse a prueba en un equipo satélite y esperar a que le llegara la oportunidad de tener la mejor moto y el mejor equipo para igualar las nueve coronas de Valentino Rossi.

20 de febrero de 2020: Antes de comenzar la temporada marcada por la Covid, renueva con Honda hasta el final de 2024 en la campaña en la que su hermano Álex sería su compañero de equipo por primera vez.

19 de julio de 2020: Cuando restaban tres vueltas para el final y había remontado desde la última a la tercera posición, Marc Márquez sufrió una caída en la curva 3 del circuito de Jerez. Tras una primera exploración, se le detectó una fractura completa del húmero del brazo derecho. Dos días después fue operado en Barcelona y se le colocó una placa de titanio. Tres días después de la intervención volvió a subirse a la moto en el trazado jerezano, pero tuvo que desistir de su empeño de competir debido al dolor.

3 de agosto de 2020: Fue operado por segunda vez del húmero derecho al estar dañada la placa de titanio por acumulación de estrés. “Fue a abrir un ventanal bastante grande que da acceso al patio y al abrirlo se le rompió la placa. Nos despertó a mí y al fisio; y ya sabía que se le había roto. Fue el lunes por la mañana. Llamó a Emilio [Alzamora, su mánager] y al doctor Mir e inmediatamente se pusieron dirección a Barcelona. Parece una situación muy extraña, pero le puede pasar a cualquier casa”, narró su hermano Álex.

3 de diciembre de 2020: Vuelve a pasar por el quirófano debido a una pseudoartrosis infectada en el húmero derecho. En esta ocasión lo hace en el hospital Ruber Internacional de Madrid, donde se le retira la placa y se le coloca una nueva con aporte de injerto de cresta ilíaca, asociado a un colgajo libre cortico-perióstico.

15 de abril de 2021: Tras nueve meses en el dique seco, regresa a la competición en el GP de Portugal, donde termina séptimo entre lágrimas de emoción.

20 de junio de 2021: Regresa a lo más alto del podio en el GP de Alemania 581 días después de su última victoria en Valencia en 2019 y, de esta forma, acaba con la peor sequía de Honda, que no ganaba desde hacía 21 carreras.

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Sachsenring. Reuters

2 de noviembre 2021: Se pierde el GP de Portugal debido a un nuevo episodio de diplopía (visión doble) después de una caída durante un entrenamiento off-road en la que se golpeó la cabeza. La diplopía persiste y también se pierde la última cita del año. El mismo problema de visión doble le mantuvo de baja cinco meses en 2011, perdiendo el título de campeón del mundo de Moto2, y viéndose obligado a pasar por el quirófano.

Enero de 2022: Se traslada a vivir Madrid para ponerse en manos de Ángel Ruiz Cotorro, médico de referencia Rafa Nadal, para que le ayude a recuperar el buen estado de su brazo derecho. “El equipo de confianza que he encontrado está aquí y he decidido apostarlo todo para volver a la cima, que es donde lo dejé”, señaló después de anunciar que el problema de visión doble había desaparecido.

5 de febrero de 2022: Vuelve a subirse a la moto tres meses después en los test de pretemporada de Sepang (Malasia).

20 de marzo de 2022: Sufre un traumatismo craneoencefálico tras una fuerte caída en el warm up del GP de Indonesia, lo que le provoca una recaída en la diplopía sufrida cuatro meses antes.

6 de abril de 2022: Se recupera los problemas de visión doble y puede participar en el GP de Las Américas.

28 de mayo de 2022: En el GP de Italia anuncia que viajará a la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota) para ponerse en manos del doctor Joaquín Sánchez Sotelo y ser operado por cuarta vez del húmero derecho, causando baja indefinida en MotoGP. “El sufrimiento era mucho mayor que la diversión de correr y así no podía seguir”, confesó.

Marc Márquez, durante una sesión de rehabilitación en su brazo derecho.

1 de septiembre de 2022: Anuncia su ruptura con Emilio Alzamora, su mánager de toda la vida, y comienza a trabajar con Jaime Martínez Recasens, con quien funda Vertical, agencia de representación que da servicio a deportistas, creadores de contenido y artistas.

18 de septiembre de 2022: Regresa a la competición en el GP de Aragón 110 días después de su cuarta operación en el húmero derecho.

24 de septiembre de 2022: Logra la pole en el GP de Japón tres años después y tras 1.071 días de sequía.

26 de marzo de 2023: Sube al tercer escalón del podio en la carrera al sprint del GP de Portugal y después se fractura el primer metacarpiano de la mano derecha, perdiéndose tres GGPP y regresando en el GP de Francia. "Si me lesionaba de nuevo el dedo, era el fin de mi carrera deportiva”, aseguró.

18 de junio de 2023: Toma la decisión de no correr el domingo del GP de Alemania, donde había ganado en 11 ocasiones, después de sumar su quinta caída del fin de semana en warm up. Se le detectó una fuerte contusión y una distensión en el tobillo derecho además de una pequeña fractura en la zona proximal que afecta a la falange distal del dedo pulgar de la mano izquierda.

23 de septiembre de 2023: Regresa al podio seis meses después tras finalizar tercero en el GP de la India.

4 de octubre de 2023: Honda Racing Corporation (HRC) y Marc Márquez anuncian que su relación contractual finalizará al término de 2023, pese de tener un año más firmado. Con su salida de

Honda, tras 11 temporadas y seis coronas de campeón, el español iniciará una nueva era en un equipo satélite, sin el dream team que le ha arropado desde sus inicios en Moto2 y en busca de la ilusión de antaño. “Ha sido una decisión dura, pero quiero que mi carrera deportiva continúe muchos años más. Necesito recuperar esa ilusión de venir a las carreras, la diversión de estar en pista y de pilotar una MotoGP. Es lo que intentaremos hacer el año que viene. Para eso, he tenido que salir de mi zona de confort, porque, honestamente hablando, en Honda estaba muy bien: teníamos una relación de 11 años increíble, tenía todo controlado, sabía por dónde iba la moto, un buen salario... Todo ayudaba, pero he priorizado mi carrera deportiva”, reflexionó.

12 de octubre de 2023: El equipo Gresini Racing anuncia la contratación por una temporada de Marc Márquez, que dispondrá de una Ducati Desmosedici 2023 y su compañero de equipo será su hermano Álex.

Marc Márquez, durante la sesión de clasificación con el asfalto mojado, en el circuito de Jerez. Efe

27 de abril de 2024: Logra su primera pole con Ducati en el GP de España.

5 de junio de 2024: El equipo oficial de Ducati anuncia su contratación por dos temporadas.

1 de septiembre de 2024: Gana en el GP de Aragón 1.043 días después de su último triunfo, el 24 de octubre de 2021 en el GP de la Emilia Romagna en el circuito de Misano. “He renunciado a muchas cosas que pesan en mi corazón para intentar seguir disfrutando de mi pasión los máximos años posibles”, aseguró después de dos años, 10 meses y ocho días sin subir a lo más alto del podio.

28 de septiembre de 2025: Se proclama campeón del mundo de MotoGP después de conseguir 11 victorias, 14 triunfos en la carrera al sprint y ocho poles cuando todavía restan cinco citas para la conclusión del curso.