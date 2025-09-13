Bezzecchi le birla la pole a Álex Márquez en el último suspiro y Marc saldrá cuarto en Misano

Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Misano. Efe

Conoce al milímetro el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde rueda prácticamente cada semana con el resto de los integrantes de la academia de pilotos VR46 de Valentino Rossi. Marco Bezzecchi ha sorprendido a las todopoderosas Ducati en el último suspiro para hacerse con la pole en el trazado italiano y aventajar a Álex Márquez por sólo 88 milésimas.

Pole de Marco Bezzecchi en casa con ayuda de Jorge Martín 🇮🇹 🤯🔥



Àlex Márquez y Marc Márquez, los dos primeros del Mundial, acabaron 2º y 4º respectivamente #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ICs3OGtEMu — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

