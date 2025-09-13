Bezzecchi le birla la pole a Álex Márquez en el último suspiro y Marc saldrá cuarto en Misano
El italiano supera al menor de los Márquez por 88 milésimas y logra su segunda pole del año. Quartararo supera la repesca y completa la primera línea.
Más información: Álex Márquez puede con su hermano Marc: vuela en Montmeló y logra su primera pole de la temporada.
Conoce al milímetro el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde rueda prácticamente cada semana con el resto de los integrantes de la academia de pilotos VR46 de Valentino Rossi. Marco Bezzecchi ha sorprendido a las todopoderosas Ducati en el último suspiro para hacerse con la pole en el trazado italiano y aventajar a Álex Márquez por sólo 88 milésimas.
Pole de Marco Bezzecchi en casa con ayuda de Jorge Martín 🇮🇹 🤯🔥— DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025
Àlex Márquez y Marc Márquez, los dos primeros del Mundial, acabaron 2º y 4º respectivamente #SanMarinoGP 🇸🇲 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ICs3OGtEMu
