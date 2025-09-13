Marco Bezzecchi traza un viraje con su Aprilia RS-GP, en el circuito de Misano.

MotoGP

Bezzecchi le birla la pole a Álex Márquez en el último suspiro y Marc saldrá cuarto en Misano

El italiano supera al menor de los Márquez por 88 milésimas y logra su segunda pole del año. Quartararo supera la repesca y completa la primera línea.

Publicada

Conoce al milímetro el Misano World Circuit Marco Simoncelli, donde rueda prácticamente cada semana con el resto de los integrantes de la academia de pilotos VR46 de Valentino Rossi. Marco Bezzecchi ha sorprendido a las todopoderosas Ducati en el último suspiro para hacerse con la pole en el trazado italiano y aventajar a Álex Márquez por sólo 88 milésimas.

