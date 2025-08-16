A Marc Márquez se le escapa la pole tras sufrir una caída en el GP de Austria: Bezzecchi le gana la partida con Álex segundo

Ha saltado la sorpresa en el circuito de Red Bull Ring... o no, si se tiene en cuenta el historial que tiene Marc Márquez en Austria. Al líder del mundial se le ha escapado la pole tras sufrir una caída que le ha relegado a la cuarta posición en la parrilla de salida. Marco Bezzecchi fue el más rápido.

En una sesión de clasificación marcada por varias caídas, el piloto de Aprilia le ganó la partida a Álex y también a Pecco Bagnaia. El compañero del ilerdense en Ducati no tuvo una clasificación sencilla ya que tuvo que abortar su último intento y se quedó a una décima y media de su compatriota.

Con la miel en los labios se quedó Álex Márquez, a 0.016 de Bezzecchi. El de Gresini le ha vuelto a ganar la partida a un Bagnaia que no levanta cabeza, para fortuna de Marc cuando tiene sus momentos de irregularidad.

Y es que a la vuelta del parón estival, Marc Márquez se cayó en la Q2, igual que en Brno. El de Cervera saldrá fuera de la primera línea después de irse al suelo en la segunda parte de la chicane tras tocar el piano.

El ilerdense consiguió recuperar la moto, pero tan solo le quedaba un minuto para tratar de mejorar la cuarta posición -momentánea- que tenía en aquel momento. Sin embargo, no lo consiguió al tener su carenado roto, por lo que tuvo que abortar la vuelta.

No fue una buena mañana para KTM a pesar de correr en casa. Pedro Acosta tuvo un problema técnico cuando todos paraban, por lo que se tuvo que ir por el vial y remolcado consiguió llegar a su garaje. 'El Tiburón de Mazarrón' saldrá 7º.

Brad Binder, por su parte, no pudo pasar de la Q1. Como tampoco lo hizo Jorge Martín. El vigente campeón lideró gran parte de la sesión junto con Bezzecchi, pero se quedó a una décima de pasar a la Q2. El piloto de Aprilia partirá en la sprint y en la carrera del domingo desde la 14ª posición.