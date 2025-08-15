Marc Márquez, ante su mayor reto esta temporada: ganar en el jardín de Bagnaia y romper la maldición de Red Bull Ring

La categoría reina del motociclismo vuelve tras un parón estival que ha servido para que los pilotos hayan descansado y recarguen pilas. En esta segunda parte de la temporada se va a decidir al campeón del mundo de MotoGP y Marc Márquez es el gran favorito.

Sin embargo, al otro lado del garaje, su compañero Pecco Bagnaia no se da aún por vencido y su hermano Álex tampoco. Es por ello que Austria se presenta como una cita importante, puesto que el mayor de los Márquez Alentà nunca ha ganado allí y, además, es el territorio fetiche del italiano.

El trazado austriaco de Spielberg se ha convertido en una espina clavada para el octocampeón del mundo. Nunca en su carrera ha logrado ganar en el Red Bull Ring, ni en MotoGP ni en las categorías inferiores. Esta "anomalía" resulta especialmente llamativa, considerando que Márquez ha conquistado victorias en más de 20 circuitos diferentes a lo largo de su carrera.

En sus visitas anteriores al Red Bull Ring, Márquez ha quedado tres veces segundo, siempre pegado a una Ducati, lo que demuestra que ha estado cerca pero nunca ha logrado dar el paso definitivo. Sus últimos podios en Austria datan de 2019, cuando protagonizó memorables duelos hasta la última curva, especialmente contra Andrea Dovizioso.

Otro italiano, Pecco Bagnaia representa la mayor amenaza para sus aspiraciones en Austria. El italiano ha ganado las tres últimas ediciones (2022, 2023 y 2024), por lo que esta racha de invencibilidad convierte al compañero de Marc en el rey indiscutible del trazado austriaco.

La cara y la cruz

Para Bagnaia, el Red Bull Ring es uno de sus circuitos preferidos, donde ha demostrado repetidamente su capacidad para brillar. El italiano necesita desesperadamente buenos resultados para mantenerse en la lucha por el mundial, ya que su temporada 2025 está siendo "para olvidar" a tenor de su posición en la clasificación: tercero con 168 puntos menos que el español.

Los números de Marc Márquez en 2025 son absolutamente sobresalientes. El catalán ha logrado ocho victorias en carrera y once triunfos en sprints de las doce disputadas hasta el momento.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Ducati

Ha completado cinco fines de semana perfectos (pole, victoria en sprint, victoria en carrera y vuelta rápida) y ha conseguido cinco victorias consecutivas, algo que nunca nadie había hecho vestido de rojo en Ducati.

Con 381 puntos en su haber, Márquez está en camino de pulverizar el récord de puntos en una temporada y tiene opciones reales de superar sus propios récords de victorias en un año (13 en 2014).

Aunque Álex Márquez ha bajado su rendimiento en las últimas carreras, Aprilia ha reaccionado. Y es que Marco Bezzecchi ha conseguido dos podios en los últimos grandes premios y dos podios en sprints en sus últimas tres carreras, mostrando que la marca italiana está encontrando el camino.

El regreso de Jorge Martín a Aprilia también ha revitalizado al equipo. Aunque el campeón del mundo 2024 tuvo un inicio difícil, finalizó séptimo en su regreso en Brno, y su experiencia está ayudando al desarrollo de la moto.

Marc, contra todos

Martinator ha confirmado que "el salto que ha dado la moto es el más grande de los últimos años", lo que sugiere que Aprilia será un rival a tener en cuenta en la segunda mitad de la temporada.

A pesar de la maldición austriaca, Marc Márquez llega como máximo favorito para llevarse la victoria. Su forma actual es impecable y las herramientas que tiene a su disposición con la Ducati oficial son las mejores de su carrera desde la lesión de 2020.

El piloto de Cervera ha declarado estar "listo para afrontar lo mejor posible esta segunda parte de la temporada" y reconoce que "el trazado austriaco nunca me ha dado grandes satisfacciones, pero sí muchísimos duelos hasta la última curva".

El contexto actual presenta la oportunidad perfecta para que Márquez rompa su maldición austriaca debido a varios factores.

Con la moto más competitiva, una ventaja cómoda en el campeonato que le permite correr con menos presión, y un nivel de pilotaje excepcional, todas las estrellas parecen alineadas para que finalmente pueda celebrar en el escalón más alto del podio del Red Bull Ring.

Sin embargo, la presión no solo recae en Márquez. Bagnaia no puede permitirse más fallos si quiere mantener vivas sus opciones al título, mientras que Aprilia busca confirmar su progreso y los pilotos de KTM corren en casa con la motivación extra que eso conlleva.