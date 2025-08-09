Marc Márquez y su renta de puntos centenaria miran a la gira asiática para lograr un título de MotoGP de récord

Marc Márquez celebra la victoria en la sprint del GP de Catar. EFE

Marc Márquez está firmando en 2025 una campaña que roza la perfección y que podría pasar a los anales de MotoGP como una de las más dominantes de todos los tiempos.

Con 381 puntos acumulados y una ventaja de 120 sobre Álex Márquez, su inmediato perseguidor, el piloto del Ducati Lenovo Team no solo acaricia su noveno título mundial, sino que lo hace con opciones reales de conseguirlo con un margen inédito y varias carreras por disputar.

Los números de Márquez en la presente temporada son tan contundentes como reveladores. Ha ganado 19 de las 24 carreras disputadas, sumando 8 victorias en carreras largas y 11 triunfos en las sprints.

Ha subido al podio en diez de las doce pruebas dominicales y se ha hecho con 7 pole positions. Su capacidad para firmar el "doblete" -victoria en sprint y carrera- en un mismo fin de semana ha sido notable: lo ha logrado en ocho, con una racha histórica de cinco consecutivos.

En promedio, Márquez suma 31,75 puntos por GP de los 37 posibles, superando en 10 de media por fin de semana a su hermano Álex. Esta consistencia, unida a la fiabilidad de la Ducati GP25, ha convertido al binomio en una combinación letal.

Marc Márquez, en el podio de Brno, celebra su victoria en el Gran Premio de Chequia. Reuters

El camino al título

La temporada 2025, la más extensa en la historia de MotoGP con 22 citas, vive ahora un parón veraniego antes de afrontar las diez rondas finales.

El regreso llegará el 15 de agosto en Austria, seguido de Hungría, Cataluña y San Marino, este último en el circuito de Misano, donde se plantea el primer escenario matemático de título.

Tras Misano, comenzará la gira asiática y ocenánica: Japón (26-28 de septiembre), Indonesia (3-5 de octubre), Australia, Malasia y, ya de regreso a Europa, Portugal y Valencia para cerrar el año el 16 de noviembre.

Aunque las cuentas más extremas permiten soñar con un título tan temprano como Misano, este desenlace requeriría que Álex Márquez quedara prácticamente fuera de juego en las próximas carreras y que Marc sumara 103 puntos más que él en solo cuatro citas.

Esa ventaja le colocaría con 223 puntos de margen, cerrando el campeonato seis rondas antes de su conclusión. Una hipótesis remota, pero no imposible viendo el rendimiento del 93.

La opción más realista apunta al Gran Premio de Indonesia, el 5 de octubre. Manteniendo su media actual, Márquez llegaría a Mandalika con un colchón suficiente para certificar el título cinco carreras antes del final.

Este hito le haría superar el récord histórico que él mismo comparte con Mick Doohan y Valentino Rossi, logrado con cuatro pruebas pendientes. Incluso el GP de Japón, una semana antes, podría ser decisivo si la ventaja se amplía a 185 puntos para entonces.

A un paso de Rossi

Si logra la corona en 2025, Marc Márquez igualará los siete títulos de Valentino Rossi en la categoría reina, alcanzando los nueve mundiales en total y quedando a solo seis del récord absoluto de Giacomo Agostini.

Además, podría establecer dos marcas históricas: la mayor diferencia de puntos con el segundo clasificado y el título asegurado con más Grandes Premios por disputar.

En su temporada más dominante hasta ahora, la de 2019, Márquez ganó el campeonato con 151 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso. Este año, si mantiene el ritmo, podría superar ampliamente esa cifra, consolidando su lugar entre los mejores de siempre.

Una alianza imbatible

La hegemonía del piloto de Cervera no se explica solo por su talento. La estrategia y desarrollo de Ducati han sido determinantes para mantener una ventaja técnica sobre sus rivales.

Incluso en pleno parón veraniego, la marca italiana organizó un test en el nuevo Balaton Ring húngaro, que debutará en el calendario en agosto.

En esa jornada, todos los pilotos Dbucati, incluido Márquez, rodaron con la Panigale V4 para conocer cada curva del trazado sin infringir el reglamento de entrenamientos de MotoGP.

Una muestra del compromiso de la fábrica de Borgo Panigale para no dar margen a la competencia, especialmente a Honda y Yamaha, que siguen sin encontrar el rumbo.

Pese a las especulaciones sobre fechas y récords, Márquez mantiene su discurso centrado en carrera a carrera. La experiencia le ha enseñado que un campeonato se decide en la regularidad y la constancia, y que cualquier relajación puede ser aprovechada por los rivales.

Por ello, aunque Misano, Japón o Indonesia aparezcan en las quinielas para el alirón, la prioridad del 93 es seguir acumulando puntos y victorias, consciente de que su dominio actual es fruto de un trabajo perfecto.

Quedan diez capítulos por escribirse en el campeonato 2025, pero todo indica que Marc Márquez podría levantar el título mucho antes de que caiga la bandera a cuadros en Valencia.

Si el guion sigue como hasta ahora, la gira asiática no solo será un escaparate de su talento, sino el escenario donde se confirme, una vez más, que el 93 sigue marcando el paso de la categoría reina.