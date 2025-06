Álex Márquez: "Lo que más admiro de Marc es cómo puede estar durante un fin de semana entero en el límite y controlarlo"

Campeón del mundo de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), ha tenido que lidiar desde sus inicios con un hermano mayor portentoso que desempeña la misma profesión. Álex Márquez (23 de abril de 1996, Cervera, Lleida) tiene la suficiente personalidad para haber logrado hacer su propio camino hasta llegar esta temporada a pelear con Marc Márquez por el título de MotoGP, del que le separan 24 puntos en la clasificación general tras haber logrado su primera victoria en la categoría reina en Jerez y compartir el podio regularmente con su hermano. El piloto de Estrella Galicia 0,0 atiende a EL ESPAÑOL en el hospitality del Gresini Racing, equipo con el que afronta su tercera temporada y en el que ha encontrado una segunda familia.

Hace unos días vi que estaba construyendo un Lego. ¿Tiene afición?

¡Sí! Tengo muchísimos. El último que he hecho, el pasado domingo, fue el piano. Me ayuda a concentrarme y a no pensar en nada, por eso lo hago. Lo que pasa es que cuando comienzas a construirlo, no puedes parar. Dices “Una bolsita más, venga otra más…”. Tengo que parar de comprarme Legos porque casi ya no tengo espacio. Quiero hacer el Titanic, pero cuando me mude a mi casa nueva porque es un Lego muy grande.

¿Le queda mucho para que le den su nueva casa?

Hasta el final de este año no me voy a ir a vivir allí porque no voy a hacer una mudanza en mitad de la temporada.

¿No sé le va a hacer un poco raro no vivir con su hermano Marc?

Creo que se le va a hacer más raro a Marc que a mí porque, quieras que no, yo estoy en su casa. Bueno, vamos a vivir cerquita. Ahora cada uno tiene su zona de la casa y nos encontramos para ir al gimnasio, para montar en bici… Cada uno tiene su propio espacio y casi ni nos vemos.

Álex Márquez, piloto Estrella Galicia 0,0, traza un viraje en MotorLand Aragón. MotoGP

Lo suyo con la Ducati Desmosedici GP24 ha sido amor a primera vista. ¿Cuándo se dio cuenta que con esta moto podía hacer cosas grandes?

Cuando la probé por primera vez en Montmeló, el pasado mes de noviembre, me di cuenta que era una moto que me permitía hacer todo lo que quería como piloto. Eso me dio una gran confianza. Con la GP24 puedo pilotar según mi instinto y reacciona a ello de forma positiva. Cuando una moto hace esto, te da mucha seguridad. Me di cuenta de que podía hacer grandes cosas en los test de pretemporada, cuando todos empezamos a poner la carne en el asador. Al llegar a la primera carrera de la temporada lo pude confirmar [fue segundo en Tailandia] y después encadenamos tres segundas posiciones. Todo eso me dio confianza y seguridad para hacerlo muy bien.

Su hermano dijo el viernes de Jerez que estábamos ante la mejor versión de Álex Márquez y usted lo refrendó el domingo con una victoria. ¿Qué ha cambiado en usted?

Mi vida, mi forma de prepararme y mi forma de afrontar las carreras es completamente igual. Estamos en un deporte en el que hay un factor muy importante que es la moto. El tener una moto competitiva es lo que te hace dar el salto para ser competitivo. En la parrilla de MotoGP hay pilotos muy buenos, que pueden ser igual o mejor que tú. Es estar en el momento exacto, en el equipo exacto y en el sitio que toca para hacerlo bien.

Sí, pero para que todas las piezas encajen el piloto también tiene que estar en su mejor momento de equilibrio profesional y personal.

Honestamente, la pasada temporada ya me sentía preparado para hacer un buen año y luego se me torció todo con los problemas que tuvimos con la GP23. Fue un año duro, pero de madurez porque acepté muchas cosas que antes y aceptaba. Me ayudó a no mirar qué llevan los oficiales y centrarme en mí.

Álex y Marc Márquez, en el podio del Gran Premio Tailandia, prueba inaugural de la temporada. Estrella Galicia 0,0

Usted es el mejor piloto Ducati de los que están fuera del equipo oficial. ¿Espera que Ducati le premie con algunas mejoras a lo largo de esta temporada?

No. Gigi Dall'Igna [director general de Ducati Corse] ha dejado entrever en las últimas entrevistas que quieren más diferencias entre las GP24 y las GP25. Cuando una fábrica invierte tanto dinero en una moto nueva, tiene que haber diferencias con la anterior. Ducati ha establecido una política por la que cuando hay novedades para una GP24 las deben tener el resto de GP24.

Si antes del inicio de temporada les dicen a los dos que iban a estar regularmente compartiendo el podio. ¿Qué hubiera pensado?

Nos ha pillado a una edad [32 y 29 años, respectivamente] que los dos lo valoramos mucho. Si nos hubiera pasado hace cinco años, no lo estaríamos valorando igual. Después de todo lo que hemos pasado, maduras más. Cuando las cosas te van mal, las buenas las valoras mucho más. Cuando todo viene muy rodado, no le das importancia. En pretemporada sabíamos que había una gran posibilidad de que los dos estuviéramos en el podio porque los dos estábamos muy bien y yo había dado un paso importante de calidad. Tenemos que disfrutarlo porque no es normal que dos hermanos estén regularmente en el podio y en la primera y segunda posición de la clasificación general de MotoGP.

Usted dice que está un escalón por debajo del líder de MotoGP. ¿Qué le falta?

Porque estoy luchando con un piloto que ha sido ocho veces campeón del mundo y todos sabemos la velocidad y la calidad que tiene. En sus circuitos favoritos siempre tiene tres décimas que los demás y donde a él le cuesta es donde estamos a la par. En circuitos donde él sufre un poquito más, es donde nos podemos jugar la victoria con él. A partir de aquí, veremos qué pasa. Yo creo que estoy un pasito por detrás de Marc porque, a parte de ser muy bueno y tener el talento que tiene, lo que más admiro de él es cómo puede estar durante un fin de semana entero en el límite y controlar ese límite. Para ganar a Marc tienes que estar a su nivel de riesgo y todos sabemos lo que eso implica. Donde él salva tres caídas, tú te caes cuatro veces; por eso se hace tan difícil competir contra Marc. No te da tregua.

Álex Márquez, concentrado en la parrilla de salida. Estrella Galicia 0,0

Usted juega con la ventaja de conocer los puntos débiles del líder de MotoGP…

Más que conocer sus puntos débiles, se aceptar sus puntos fuertes. Sé de lo que es capaz y no me sorprende nada. Entrenando hace las barbaridades que hace en pista pero multiplicado por dos porque no hay nada en juego. El ser consciente de ello, hace que no me ofusque y que poco a poco vaya acercándome a él.

La pasada temporada Jorge Martín hizo más segundas posiciones que victorias y terminó ganando el título…

La consistencia es importante. El año pasado una carrera mala de Jorge Martín podía ser una quinta o una sexta posición. Este año la diferencia es que un día malo de Marc te hace un podio.

¿Se imagina llegar a la última carrera jugándose el título con Marc?

[Risas] Si es en la última, mal; porque en Valencia me gana. Cuando estás en un equipo oficial, te pones un objetivo al principio del año y ese objetivo es ser campeón del mundo. En un equipo independiente y con la moto del año pasado, como es mi caso, persigues un sueño. Todo lo que me está pasando es un regalo y al equipo le da gasolina para seguir adelante.

En una entrevista que le hice en 2019, usted me dijo textualmente “Tener a Marc como compañero de equipo puede acabar destrozándote”…

No hace falta decir nada más. Es muy difícil tener de compañero a Marc y puede llegar a frustrarte si no eres consciente de quién es Marc Márquez. Yo tengo la gran suerte y la gran ventaja que sé hasta dónde puede llegar él.

Hay que tener muchísima personalidad para ser el hermano de Marc Márquez dedicándose a lo mismo…

La vida te va enseñando. Yo me he frustrado muchas veces viendo a mi hermano hasta que he madurado y he hecho mi camino.