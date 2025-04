Marc Márquez: "Si quiero luchar por el título, no puedo cometer estos errores el domingo"

El domingo de gloria de Marc Márquez en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, donde era el máximo favorito para adjudicarse la victoria, se torció a las primeras de cambio. Dos vueltas y media duró su lucha por el triunfo porque el piloto del equipo oficial de Ducati se fue al suelo en la curva 7 después de mantener un duelo eléctrico con Pecco Bagnaia, su compañero de equipo, en el que llegaron a pasarse hasta en cuatro ocasiones. Regresó a pista en la vigésimo segunda posición y logró remontar 10 plazas para terminar duodécimo y sumar cuatro puntos.

Su caída, al igual que la protagonizada en el circuito texano de Austin, le ha llevado a perder el liderato para pasar a manos de su hermano Álex gracias a su primera victoria en MotoGP.

“Lógicamente, me hubiera gustado muchísimo compartir el podio con él y verlo disfrutar más de cerca. Me ha tocado disfrutarlo desde la tele. No he dudado nunca de mi hermano porque sé el talento que tiene, sé que es capaz de todo y por eso es bicampeón del mundo [un título en Moto3 en 2014 y otro en Moto2 en 2019]. No es casualidad”, ha explicado mostrando el orgullo de hermano.

🥹 ÀLEX LLORANDO, ABRAZO CON MARC, EL EQUIPO CANTÁNDOLE…



¿CÓMO NO NOS VAMOS A EMOCIONAR? 😍#SpanishGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/2trdAjrpcf — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2025

Si la caída en el COTA de Austin llegó cuando lideraba la carrera con dos segundos de ventaja al pisar la línea blanca de la curva 4 mojada por la lluvia caída minutos antes, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto todavía no ha sido capaz de encontrar respuesta a sus dudas.

“Quiero entender el porqué de esta caída. En Austin la entendí perfectamente, pero esta no la acabo de entender. El año pasado Pecco Bagnaia se cayó varias veces así al soltar los frenos y cerrarse de delante. Este domingo me ha pasado exactamente lo mismo”, ha reflexionado Marc Márquez, que ha calificado su caída de “grave error”.

“Este año estoy intentando estar muy calmado. Es la temporada que me estoy cayendo menos, pero llevo dos errores los domingos. Si quiero luchar por el título y ser competitivo, no puedo cometer estos errores”, ha señalado el piloto oficial de Ducati, que a las caídas de Austin y Jerez en carrera hay que sumar una más en el primer entrenamiento del Gran Premio de Las Américas.