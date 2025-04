Jorge Martín, con 11 costillas rotas tras su caída en Qatar: "Podría haber sido mucho peor"

Jorge Martín ha tranquilizado a sus seguidores. El piloto español, que tiene once costillas rotas, habló a través de sus redes luego de la grave caída que sufrió en Qatar. "Gracias a Dios, esto podría haber sido mucho peor. Trataré de manteros informado", escribió. Lo positivo: se han descartado afectaciones en cerebro, columna cervical y órganos abdominales.

'Martinator' —tras perderse las cuatro primerras citas del calendario a causa de una fractura del radio en su muñeca izquierda— hizo su debut con la marca Aprilia sobre el asfalto de Lusail y peor no le pudieron salir las cosas a pesar de haber terminado tercero en la 'warm up'. En la carrera se fue al suelo en la vuelta 14 cuando se situaba en 17ª posición y Di Giannantonio no pudo evitar darle con su moto cuando rodaba rueda a rueda con él a 200 km/h.

En cuanto sufrió la caída Jorge Martín se quedó tendido sobre el asfalto durante unos segundos hasta que recibió la ayuda de los comisarios. El español tuvo que ser trasladado en helicóptero a la clínica del circuito para luego ser evacuado a un hospital en Doha por un traumatismo torácico, con neumotórax y seis costillas rotas. Eso en un principio. Este lunes, las fracturas aumentaron a once.

"Jorge Martín ha sufrido un traumatismo torácico. El piloto está consciente y sin problemas en las extremidades. Contusión costal en el lado derecho con neumotórax. Será trasladado al hospital para realizarle un TAC para una investigación en profundidad", informaba la escudería Aprilia en un breve comunicado.

Durante la tarde la marca italiana fue actualizando el estado de salud de Jorge Martín al trasladar que al piloto se le puso un drenaje y que tiene seis costillas rotas del arco costal derecho posterior.

Una caída que nos duele a todos 😣



Jorge Martín, al suelo en el GP en el que volvía de lesión #QatarGP 🇶🇦



Disfruta de #MotoGP y del Plan Motor por 9,99€. Regístrate ya o llama al 911 829 150 🔗 https://t.co/kYNbMzY2dY pic.twitter.com/Asq9mu9Al0 — DAZN España (@DAZN_ES) April 13, 2025

"Jorge Martín ha tenido una caída de alta energía y ha ido rebotando por la parte externa de la pista. Está consciente y orientado. La exploración inicial muestra un neumotórax traumático y parece que hay algunas costillas afectadas, aunque es difícil saberlo porque el englobado del neumotórax impide ver bien la imagen".

"Lo hemos trasladado al hospital regional para ver el grado del neumotórax. Si fuera muy amplio habrá que pincharlo", explicó el doctor Ángel Charte, jefe médico del Mundial, a los micrófonos de DAZN.

El comunicado de Aprilia

Poco después la marca Aprilia emitió un comunicado en el que confirmaba que el estado en el que se encontraba Jorge Martín era peor de lo inicialmente previsto tras la caída y el posterior golpe con Di Giannantonio.

"Jorge Martín fue sometido a un TAC que mostró un aumento del neumotórax, lo que hará necesario colocar un drenaje de aspiración. El piloto tendrá que permanecer unos días en observación en el hospital hasta que se resuelva el neumotórax. El examen muestra seis fracturas del arco costal derecho, de la 1 a la 6".

El piloto italiano, asustado tras el impacto, confesó que terminó la carrera pensando en Jorge Martín y que lo primero que hizo fue ir a su box para que le dijeran cómo se encontraba.