Máximo Quiles, la última joya del motociclismo español que debutará en Moto3 con 17 años recién cumplidos

España sigue siendo una cantera inagotable de jóvenes talentos que se cuelan temprano en el Mundial de Motociclismo. Con los hermanos Márquez mandando en la clasificación de MotoGP y dándole momentos gloriosos a los aficionados, por debajo las promesas siguen apretando fuerte y el motoclismo español tiene ya una nueva figura a la que empezar a seguir muy de cerca.

Se trata de Máximo Quiles. El murciano se estrenará este fin de semana en Moto3 en el Gran Premio de las Américas con apenas 17 años. Pese a que ya venía llamado a las puertas del Mundial, hasta ahora no había podido competir dado que no tenía la edad mínima para hacerlo, pero al haber cumplido los 17 ya tiene luz verde para saltar al asfalto a toda velocidad.

El pasado 19 de marzo Quiles alcanzó la edad mínima exigida por el reglamento para poder formar parte del Mundial de Motociclismo, y ahora está como loco por participar en Estados Unidos: "Tengo un momentó de ganas de subirme a la moto en Austin", aseveró a pocos días vista de su gran debut.

El piloto del Aspar Team no pudo estar en los dos primeros Grandes Premios de la temporada, y por eso tiene una espina clavada: "Me dio un poco de rabia no estar en Tailandia o Argentina, pero por fin arranca mi etapa en el Mundial y veo que hay mucho nivel en Moto3, por lo que tendré que esforzarme para dar el máximo", aseveró en las declaraciones difundidas por su equipo.

Pese a que tiene claro que su objetivo principal en sus primeros kilómetros como piloto de Moto3, no esconde su ambición desmedida y sus ganas por empezar a hacer cosas importantes: "En las primeras carreras el objetivo será aprender y disfrutar, pero, por supuesto, también quiero hacerlo bien".

Hace unos días que el joven piloto ya confesó que le gustaría ser el debutante del año en el Mundial de Moto3 pese a que comenzara con desventaja por su ausencia de las dos primeras carreras. Y más allá, que pelearía por subirse a algún podio o incluso ganar alguna carrera durante la temporada.

Máximo Quiles llegará a la tercera cilindrada en la que hay un gran número de pilotos españoles, como es habitual, y luchará por ir consiguiendo puntos para ascender en la clasificación después de no haber podido correr las dos primeras pruebas.

Moto3 está completamente dominada por los españoles en este arranque de curs. José Antonio Rueda está al mando del Mundial tras los primeros dos Grandes Premios con 41 puntos, Adrián Fernández es segundo con 36 puntos y Ángel Piqueras es tercero con 29 tantos.