Jorge Martín tampoco estará en el GP de Argentina de MotoGP: "Es una recuperación lenta"

Este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP. Lo hace en Tailandia y con la ausencia de Jorge Martín después de sufrir una lesión mientras se recuperaba de una caída sufrida en los test de pretemporada.

Sin embargo, todo hace indicar que el piloto madrileño no podrá estar presente tampoco en la segunda cita del campeonato que se celebra en Argentina el próximo 16 de marzo. Así lo confirmó Ángel Charte, jefe de los servicios médicos de MotoGP, quien estuvo presente en la internvención de la mano izquierda de Jorge Martín este jueves.

"Martín está muy animado, como siempre, es un hombre muy vital y lo que más nos puede preocupar es que consolide el escafoides. Hablamos con él el doctor Mir y yo y Tailandia seguro que no y Argentina, tampoco. Veremos qué pasa en Austin", dijo a los micrófonos de DAZN.

"Es un tema que va poco a poco, la recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace un buen callo de fractura, puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo", añadió.

Charte desveló que el madrileño tendrá una revisión en los días previos al Gran Premio de las Américas para comprobar si puede estar apto para esa cita. "Le haremos una prueba, seguramente, antes de ir a Texas y veremos lo que hay", indicó.

El mensaje de Jorge Martín

La segunda lesión ha sido un varapalo para un Jorge Martín cuyos primeros meses en Aprilia están siendo muy complicados. El madrileño habló este miércoles por primera vez con un mensaje en redes sociales.

"Los golpes siempre son duros, pero cuando llegan seguidos, el impacto se multiplica. Esta vez han sido especialmente fuertes, tanto física como mentalmente, y han hecho que, por primera vez en mi vida, me pierda la carrera inaugural de la temporada", subrayó Jorge.

"El año no empieza como me gustaría. El lunes, mientras entrenaba por primera vez después de la caída en Sepang para llegar en la mejor condición posible a Tailandia, sufrí un highside que me provocó cuatro nuevas fracturas, además de las tres que ya arrastraba de hace dos semanas", explicó sobre el nuevo infortunio.

"Si algo tengo claro es que los golpes pueden superarse. No sé si esto me hará más fuerte, pero sí sé que voy a salir adelante, como siempre lo he hecho. Ahora mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Porque carreras hay muchas, pero mano solo hay una", concluyó Martín.