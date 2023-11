Aleix Espargaró estalla contra Morbidelli: "Ha cruzado una línea sagrada al hablar de mis hijos"

El Mundial de MotoGP está cerca de llegar a su fin y la tensión parece ir en aumento. A falta de una carrera, el fin de semana en Qatar ha dejado varias imágenes cargadas de tirantez. Si Jorge Martín criticó el uso de los neumáticos, por los que se vio afectado durante la carrera, el otro protagonista fue Aleix Espargaró.

El piloto español tuvo varios choques a lo largo del Gran Premio de Qatar con Franco Morbidelli y saltaron chispas entre ellos durante el fin de semana. Todo comenzó tras un encontronazo entre ambos el sábado. Varios intentos de adelantamiento acabaron con una riña entre ambos.

Fruto de esa situación, Aleix Espargaró entabló contacto físico con Franco Morbidelli y acabó dándole una colleja. Por dicho motivo, el piloto italiano cargó duramente contra el español y se mostró muy descontento con la manera de actuar de su compañero de parilla. Para ello, hizo una referencia a sus hijos.

[Di Giannantonio se estrena y Pecco Bagnaia se dispara en la debacle de Jorge Martín en Qatar]

"Lo hemos visto reaccionar de forma exagerada muchas, muchas veces a lo largo de su carrera. Tiene muchos más episodios de los que avergonzarse que de los que estar orgullosos. Me pregunto qué les dirá a sus hijos", espetó Morbidelli, que además señaló que le pareció insuficiente la sanción de los comisarios de carrera.

El Panel de Comisarios de la FIM para MotoGP le penalizó con seis posiciones en la carrera del domingo. No obstante, no se quedó ahí ya que el organismo comandado por Freddie Spencer también le obligó a pagar 10.000 euros por su comportamiento antideportivo y de "manera agresiva, incluyendo una agresión física al piloto número #21".

Máxima tensión entre Aleix Espargaró y Franco Morbidelli 😯



Hubo más que palabras tras el encontronazo en el FP2#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/PAWqgqAoPP — DAZN España (@DAZN_ES) November 18, 2023

Espargaró estalla

El domingo, después de la carrera, Aleix Espargaró quiso responder a Franco Morbidelli tras sus palabras. El catalán estalló ante la referencia del italiano hacía sus hijos y se encargó de asegurar que las cosas no iban a quedarse así porque había cruzado una "línea sagrada", aunque primero quiso explicar el accidente.

"Mi versión no cambia. Obviamente me equivoqué, y mi salida fue nefasta. Pero puedo asegurar que yo no quise darle en el casco, solo le quise apartar", comenzó relatando Espargaró mientras intentaba explicar su incidente sobre la pista con Morbidelli durante el sábado.

[Jaume Masiá hace historia y se proclama campeón del mundo de Moto3 tras ganar el GP de Qatar]

"Si solo ves la parte final de la secuencia, me merezco esa sanción y es muy feo. Pero es injusto porque Franco lleva un año y medio paseándose por los circuitos, y en cada carrera molesta a uno o a otro", añadió Espargaró para dar más contexto al encontronazo entre ambos.

Pero más allá del cruce de palabras con Morbidelli, lo más grave para Espargaró fueron las referencias hacia su familia. Para el español, sexto del campeonato tras no poder sumar el domingo al retirarse, es una línea que no se debe de cruzar en ningún momento.

"Lo que me jodió mucho es que en sus declaraciones metiera a mi familia y a mis hijos. Allí cruzó una línea muy sagrada; eso no quedará así", admitió Aleix Espargaró, dejando entrever que su cruzada contra Morbidelli todavía tendrá más episodios.

Sigue los temas que te interesan