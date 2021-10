Cuando eres piloto de Moto3, tienes 19 años y temes por tu vida: "Me pudo pasar de todo"

Cuando el debate está más en el ambiente del motociclismo, el de los riesgos que asumen los pilotos más jóvenes, este domingo se volvió a rozar la tragedia. Fue en Moto3, en la carrera disputada en el circuito de las Américas, que se vio suspendida tras una segunda roja provocada por un accidente múltiple en el que estuvieron implicados Deniz Öncü, Jeremy Alcoba, Andrea Migno y Pedro Acosta.

El susto fue mayúsculo y es que dos de los pilotos salieron volando por los aires y otro de ellos quedó en mitad de la pista siendo esquivado por las motos que venían por detrás. Un milagro en toda regla en un momento de absoluta preocupación tras el reciente fallecimiento de Dean Berta Viñales en Jerez, que se une a las pérdidas de Hugo Millán y Jason Dupasquier en este 2021.

Los comisarios de MotoGP tomaron cartas en el asunto y sancionaron ejemplarmente a Öncü el causante del accidente que pudo acabar en fatalidad. Dos carreras de suspensión para el piloto turco.

Hablaron los otros tres afectados por el accidente y dan su confesión tras haber vivido en su propia piel un momento en el que se llegó a temer lo peor. Jeremy Alcoba, quien salió volando tras chocar con Öncü, habló en DAZN y mostró con sus palabres el mometo de auténtico terror que vivió en la pista en solo unos segundos:

"En ese momento, pues justo me he cagado encima porque me ha venido a la cabeza lo que ha pasado estos meses. Sabía que iba sexto, tenía muchas motos detrás y me he asustado. Me dije: 'Es que me puede pasar de todo'. Por suerte estamos los tres bien y no ha pasado nada", dijo Alcoba.

En su misma línea habló Andrea Migno: "Fue una caída casi mortal. No tiene que pasar algo más para que se cambien cosas. Es muy peligroso correr así. Por suerte, sólo tengo miedo por la caída, pero pudo ir peor", dijo el italiano.

Acosta, por otro lado, quiso quitarle hierro al asunto, aunque reconoció que pudo ser peor: "Ya me había cambiado el mono para salir a otra carrera. Esto se olvida rápidamente. Podía haber sido peor. Vi que Alcoba hacía algo raro con el cuerpo, pero yo tenía a otros pilotos delante. Me he encontrado la moto delante, son cosas que pasan".

El testimonio de Guevara

Nadie fue ajeno en el paddock a lo que pasó en la pista. Ni siquiera el piloto que se llevó la carrera en la categoría afectada, Izan Guevara. El piloto español, que dedicó la victoria a los tres pilotos fallecidos esta temporada, Dupasquier, Millán y Dean Berta, calificó de "impactante" para asegurar que los involucrados tuvieron mucha suerte "sobre todo Alcoba, al que le ha salvado la moto, que la tenía delante, porque si no le habrían pisado".

