Márquez explica su polémica con Viñales: "Entiendo su enfado"

Jornada extraña en el Gran Premio de Italia de MotoGP con dos pilotos españoles como protagonistas: Viñales y Márquez. Maverick rodaba en Mugello en busca de un mejor tiempo en la repesca, mientras que Marc intentaba engancharse a su rueda para esquivar los problemas que viene reconociendo en los últimos días. Tal fue el seguimiento que incluso le acompañó en la recta del pit-lane. Viñales, visera arriba, no entendía lo que estaba haciendo su compatriota.

Por si fuera poco, la clasificación final sonreiría a un Márquez consciente de cuáles son los objetivos en este Mundial. El de Honda saldrá undécimo, mientras que Viñales, más pendiente de por qué le seguía en la pista, tendrá que partir desde la decimotercera plaza de la parilla.

Un conflicto que dio mucho que hablar y que, sin embargo, fue explicado por el propio Márquez ante la prensa. El de Honda, que justo se cruzó con Maverick al salir de la sala donde se encontraban los medios, dio su versión de lo sucedido en los micrófonos de Dazn. Y, lejos de aumentar la tensión, reconoció que entendía el enfado de un Viñales que no se quitó de encima al de Cervera.

¿Qué haces, Marc? 🤔



El gesto de Maverick Viñales a Márquez cuando le ha visto seguirle allí por donde ha ido 👀

"Justo entraba en la sala de prensa y salía Maverick", relataba Márquez algo serio ante la televisión. "Últimamente tenemos muy buena relación, esto también es importante, pero le he dicho que tenía toda la razón del mundo de enfadarse", ha afirmado el que fuera campeón de mundo de motociclismo, que segundos antes se había reencontrado con Viñales.

La conversación de @marcmarquez93 con Maverick Viñales 👌



🗣️ "Le he dicho que tenía toda la razón del mundo de enfadarse, le he dicho que tengo unas limitaciones que tengo que suplir siguiendo a pilotos"

"Él me ha preguntado por qué y le he dicho claramente: 'Tengo unas limitaciones que tengo que suplir de alguna manera, y la manera es seguir a pilotos, la manera es quemar las etapas de esta manera', ha detallado Márquez. "He intentado no estorbarle sin intentar adelantarle, solo estando detrás y dejándole pista libre para hacer el tiempo que quiera. Pero entiendo su enfado, entiendo que le haya molestado".

Críticas del paddock

Aleix Espargaró, también presente en el circuito, criticó la estrategia de Márquez aludiendo que seguir a un rival hasta boxes es una táctica excesiva. "Me parece muy mal. Una cosa es seguir un piloto, todos lo hemos hecho. Lo he hecho en el pasado mil veces en el pasado más que ellos", reconocía Espargaró.

"Pero que un piloto se meta a boxes para dejar a otro y que le siga, me parece muy mal", criticó, con una pequeña carcajada final, el piloto. Espargaró, pese a ese lance, finalizó cuarto en una jornada que vivió optimista. Pese a llegar a creer en la segunda posición, Aleix celebró ser "competitivos" en territorio italiano.

