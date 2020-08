Zarco se defiende de los ataques de Rossi y Morbidelli: "No estoy loco"

El Gran Premio de Austria sigue dando de qué hablar. Un accidente se llevó todo el protagonismo de la carrera, con Valentino Rossi y el español Viñales rozando el desastre. Una peligrosa acción de Zarco detonó un incidente que se quedó en un susto.

Sin embargo, aunque no se produjeran daños graves, las críticas al piloto francés no se han hecho esperar. Su intento de adelantamiento, con varias caídas y dos motos volando por los aires, no acabó con nadie trasladado al hospital pero sí con toda una campaña para lograr que se sancione su actitud.

Zarco ha sido el centro de los ataques de Rossi y Morbidelli, que nada más terminar la carrera se postularon contra la actitud del galo. Le tildaron de "loco" y como si fuera "casi un asesino". Su acción podía haber provocado una desgracia, tal y como reflejan las imágenes, pero él quiere defenderse.

El de Ducati ha explicado la acción ofensiva que implantó en la pista. La misma que el resto de pilotos ha venido poniendo en duda durante las últimas horas. Para Zarco, todo se debió a que él "tenía más motor" que Franco Morbidelli, por lo que aprovechó para "pasar la recta" y lo adelantó "por la izquierda, donde había algo de espacio". Instantes después se produciría la colisión: "Frené, luché por mantener la línea izquierda y Morbidelli se sorprendió". No había vuelta atrás: "Me tocó y volamos".

Valentino Rossi y Pol Espargaró durante el GP de Austria Reuters

Su acción dejó tocado a Rossi, que tras la carrera seguía sin creerse lo que había vivido. "Pensé que era la sombra de un helicóptero, en cambio llegaron dos balas. Vi bien la Ducati de Zarco, en cambio la moto de Morbidelli ni siquiera la vi, solo la vi luego en las imágenes. Hoy el santo de los motociclistas hizo un gran trabajo", espetó el italiano.

Sin embargo, Zarco tiene claro que su "maniobra" no fue ninguna "locura". "Me sentí fuerte al inicio de la carrera, y por eso fui consciente de que podía atacar a Franco -Morbidelli- y luego adelantarle". Ahí se produjo el choque y fue cuando las motos salieron disparadas, pasando muy cerca de Rossi y Viñales.

Unas 'disculpas' sin respuesta

Los dos pilotos italianos no dudaron en criticar al de Ducati. "Está bien que un piloto sea agresivo pues nos jugamos mucho, pero así estamos perdiendo el respeto para los adversarios. Practicamos un deporte muy peligroso y hay que respetar a tus rivales. No es una novedad que Zarco haga estas cosas", aseguró un Rossi que le definió como un "loco de atar". Su compatriota Franco le tildó como "casi un asesino" que no tuvo respeto por sus compañeros de carrera.

Frente a los que le acusan de haber protagonizado una acción que debería ser sancionada, e incluso de haberlo hecho adrede sin importarle las consecuencias, Zarco se defiende: "Me interesé por su estado inmediatamente". Solo falta por conocer si Rossi y Morbidelli, los que más se han pronunciado en público sobre el incidente, aceptan las explicaciones y mantienen sus pensamientos sobre la antideportividad del francés.

[Más información - Histórico 'Fast Nine' en Indianápolis: Andretti logra la pole y el español Álex Polau, séptimo]