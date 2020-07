Márquez, sobre las carreras ilegales en Jerez: "Hay que concienciarse porque nos cierran esto"

Con más de 150 brotes activos en toda España, el Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes 628 nuevos contagios por coronavirus detectados en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma y similar a las registradas a comienzos de mayo, y que ha elevado a 5.965 los casos diagnosticados en los últimos siete días. Una situación que preocupa a las autoridades después de ver imágenes en la que no se cumplen las medidas adoptadas para luchar contra la pandemia, como es el uso de mascarillas o mantener la distancia social.

Con el arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP en el circuito de Jerez-Ángel Nieto con una doble cita, han regresado las carreras ilegales a la avenida Blas Infante de la ciudad. Un acto doblemente ilegal este año en plena pandemia y que ha causado preocupación vistas las imágenes: aglomeraciones y una multitud gente sin mascarilla cuando en Andalucía es obligatorio su uso desde este miércoles.

Carreras de motos en Jerez

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, se ha mostrado muy crítico con la situación vivida en las calles de Jerez después de que la empresa que gestiona los derechos del Campeonato del Mundo de MotoGP haya trabajado sin descanso para que la competición pudiera arrancar tras crear burbujas en todo el paddock para reducir al mínimo la interacción entre los miembros de MotoGP. “En Jerez hubo unos locos haciendo el indio en medio de la ciudad. Eso no me gusta nada y confirma claramente el acierto de que no hayamos hecho las carreras de Jerez con público, porque la gente no se controla”, ha declarado al diario As.

A Marc Márquez, que ha finalizado la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de España en primera posición, tampoco le han gustado las imágenes que ha visto y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la afición. “Desde aquí me gustaría concienciar a la gente. He visto imágenes en la ciudad de Jerez que no deberían producirse, ya que tenemos que ser todos responsables. Todos tenemos muchas ganas de correr y de ver motos, pero tenemos que concienciarnos todos porque si no nos cierran esto rápido. Hay que concienciarse de que esto es grave. Somos los primeros que querríamos correr con público, pero hay que ser responsables”, ha asegurado el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Las carreras ilegales de motos en la avenida Blas Infante de Jerez han dejado un detenido, cinco denuncias y tres vehículos inmovilizados tras la intervención de la policía local.