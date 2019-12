Álex Márquez: "Tener a Marc como compañero de equipo puede acabar destrozándote"

Asegura que tiene la sensación de que el título de Moto2 conseguido esta temporada ocurrió hace mucho tiempo después de que en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la última cita del año, se convirtiera en piloto de MotoGP al fichar por un año con el equipo Repsol Honda y con su hermano como compañero de equipo. Álex Márquez (23 de abril de 1996, Cervera, Lérida) reflexiona en una entrevista con EL ESPAÑOL de la vorágine vivida, de su adaptación a la categoría reina y de los retos que se marca en 2020.

Su hermano ha dicho que ha sido muy valiente con la decisión que ha tomado; no por el hecho de dar el salto a MotoGP, sino por hacerlo de la mano del Repsol Honda.

Algunos se han negado a ir al Repsol Honda por el miedo a la moto y al compañero de equipo. Tener a Marc Márquez como compañero de equipo es difícil, porque si te fijas mucho en él te puede acabar destrozando. Marc va siempre al límite, pilota de una manera excelente esta moto y le saca siempre partido en todas las condiciones. Tenemos objetivos diferentes. Él es ocho veces campeón del mundo y yo soy un debutante. Su objetivo pasa por revalidar el título y el mío, por aprender.

Aunque sea debutante en MotoGP, está en el mejor equipo de la parrilla con lo que presión va a tener…

Está claro, pero Honda me ha dado mucha tranquilidad en este aspecto. Me han dicho que no me fije en nada y que haga mi camino. Me han dicho que tengo una oportunidad increíble y que la aproveche al máximo. No me han marcado un objetivo de inicio. Me han dicho que me centre en la pretemporada y después veremos qué objetivo real puedo conseguir.

¿Y qué objetivo realista se propone para 2020?

No me marco ninguno. He probado la moto solo cuatro días. Siendo realista, me queda mucho por aprender y mejorar. Así que mi primera meta es la pretemporada: tengo dos días más que los demás pilotos por ser novato y trataré de entender la moto al máximo. Sobre todo, no estancarme. El último día de pruebas en Qatar veré lo cerca, lo lejos o muy lejos que estoy y veré qué objetivo puedo ponerme.

¿Qué era lo que más le preocupaba antes de subirse a la Honda RC213V?

El tema de la ergonomía, porque cuando la probé en 2014 recordaba que era una moto muy pequeña. Probamos diferentes posiciones y, la verdad, desde el principio me sentí bien. Fue un alivio.

Media day con Álex Márquez

Ahora usted es el piloto de Honda más alto con diferencia. Su hermano y Cal Crutchlow, que son más bajos que usted, son los encargados de evolucionar la Honda RC213V. ¿Le preocupa que le afecte estas diferencias?

Pese a la diferencia de estatura, la principal característica de la moto puede servirnos a todos por igual. Ser alto tiene ventajas e inconvenientes. Yo puedo jugar más con el reparto de pesos o poner mi peso donde más lo necesite la moto, pero en cuanto a aerodinámica iré un poco peor.

A lo largo de la pretemporada ha hecho mucho hincapié en los frenos de carbono.

Sí, porque cambian mucho. En Moto2, con los frenos de acero tienes el vicio de frenar mucho desde el principio. En Jerez, con más temperatura, fue más fácil que en Valencia. En cuanto a electrónica, me sentí bien desde el principio. La base fue buena y después fui pidiendo pequeñas cosas. Tengo poca experiencia con la electrónica y los técnicos me fueron introduciendo cosas poco a poco para que las entendiera.



Cuando su hermano dio el salto a MotoGP, Genís Cuadros, vuestro preparador físico, le hizo un plan de entrenamiento específico para fortalecer el tren superior. ¿Hará lo mismo con usted?

Sí, ya lo tengo hecho. Ahora tengo que pasarlo a limpio para tener presente el calendario. Las horas de dedicación serán más o menos las mismas, pero cambiará la intensidad y algunos ejercicios para priorizar las cosas que tengo que cambiar. La frenada de MotoGP exige mucho más, así que habrá que trabajar la parte superior del tronco, sobre todo. De piernas me sentí bastante bien en los test. Habrá que reforzar, sobre todo, el tren superior.

Ha tenido que dejar atrás el equipo técnico que formó esta temporada y que tan buenos resultados le dio. ¿Tiene idea de ir repescándolos poco a poco, como hizo su hermano hasta formar su ‘dream team’?

La verdad es que me he encontrado un equipo técnico y humano muy bueno. No sólo Jorge Lorenzo ha pasado un mal año, sino todo el equipo. Tengo muy buena relación con todos, porque ya nos conocíamos, y están contentos de que yo haya ido allí. Con el tiempo se irá viendo si puedo traerme a mi gente y ojalá que con la gente que conseguí el título de Moto2 me vuelva a cruzar en un futuro.

Álex Marquez, junto a las dos motos con las que fue campeón del mundo de Moto3 y Moto2. Estrella Galicia

Ahora que los dos estáis en MotoGP y en el mismo box, habéis creado un conflicto a vuestro padre. ¿En qué lado del box se pondrá?

No, es mejor. Ahora se pondrá en el medio [risas]. Ahora va a sufrir una vez por partida doble.



¿Cómo soporta a su hermano teniéndolo en casa sin poder hacer nada?

Carlos [su fisioterapeuta] me lo tiene entretenido, al menos, tres o cuatro horas al día [risas]. Tampoco he estado mucho en casa desde que le operaron el hombro derecho, pero a partir de ahora me tocará entretenerlo. Está mejor y más animado que el año pasado, cuando se operó el izquierdo, porque le duele algo menos.

Y usted también tuvo que pasar por el quirófano para solucionar los mismos problemas de subluxación.

Sí, me operaron el hombro derecho a finales de 2013. Viene de familia. Los médicos dijeron que entre los 18 y los 30 años tienes un 95% de probabilidades de sufrir esta lesión haciendo deporte. Muscularmente, todos los pilotos reforzamos esta zona.