Fernando Alonso, en el centro de la diana de Ralf Schumacher: "El objetivo de la F1 no puede ser hacerse cada vez más mayor"

Hay figuras que tienen la capacidad de acaparar todos los focos cada vez que toman la palabra. Ralf Schumacher es una de ellas.

El alemán, que sumó seis victorias en la Fórmula 1 durante su trayectoria deportiva, vuelve a dejar una reflexión polémica, esta vez con Fernando Alonso y Lewis Hamilton en el centro de sus críticas. Ambos son, a su juicio, dos de los grandes veteranos de la parrilla actual.

Durante su intervención en la versión alemana de Sky Sports, donde trabaja como analista a pie de paddock, el hermano pequeño de Michael Schumacher cuestionó la continuidad de los dos campeones y defendió que ha llegado el momento de dejar espacio a las nuevas generaciones.

"En la F1 tenemos a Hülkenberg que roza los 40 años, Hamilton tiene más de 40, Alonso también. Es maravilloso que los pilotos estén tantos años, pero me parece injusto para la próxima generación", señaló.

Para Ralf, la presencia prolongada de los veteranos puede convertirse en un obstáculo para la irrupción de jóvenes talentos. Andrea Kimi Antonelli, que podría proclamarse campeón en Austin, es uno de los ejemplos que respaldan su argumento.

"¿Cuándo empezaron Antonelli o Verstappen? Si lo analizamos bien, si siguiesen hasta los 45 prácticamente habría que cerrar la F2. No hay espacio para los jóvenes y debemos tener cuidado con eso", analizó.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Europa Press

La reflexión del alemán no parece tener en cuenta, sin embargo, el precedente de su propio hermano. Michael Schumacher regresó a la Fórmula 1 en 2010, de la mano de Mercedes, con 41 años.

Pese a ello, Ralf mantiene su postura y vuelve a poner el foco en Fernando Alonso. "No tengo nada en contra de él, pero el objetivo de la Fórmula 1 no puede ser hacerse cada vez más mayor", afirmó.

La valoración cambia cuando se refiere a la trayectoria de la leyenda de Ferrari y a los pasos que le permitieron conquistar siete títulos mundiales, una cifra que todavía nadie ha conseguido igualar.

"Antes no era así. Cuando Michael (Schumacher) entró en la F1 demostró lo que se puede lograr con una combinación de forma física y juventud. Redefinió la forma de entrenar y siendo justos, fue por él", concluyó.

Siempre polémico

Michael dominó durante años una categoría en la que apenas encontró oposición, más allá de Mika Hakkinen, que logró plantarle cara en un par de temporadas.

Su reinado terminó con la irrupción de Fernando Alonso y Renault, que conquistaron los campeonatos de 2005 y 2006 y acabaron con la hegemonía del alemán.

Ralf Schumacher vuelve así a dejar una opinión que no pasa desapercibida en el paddock. El expiloto mantiene su presencia en la Fórmula 1 como comentarista y acostumbra a pronunciarse sin rodeos sobre algunos de los nombres más destacados de la categoría.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton, dos de los pilotos más experimentados de la parrilla, continúan siendo objetivos habituales de sus críticas.