Fernando Alonso renueva con Aston Martin y seguirá corriendo en la F1 en 2027

La carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 aún no ha llegado a su fin. Aston Martin ha anunciado la renovación del bicampeón del mundo para, al menos, la próxima temporada. Se acaba así un culebrón que ha durado durante todo el verano, y es que el asturiano no tenía claro su futuro.

Esta Fórmula 1 no le gusta nada. El cambio de reglamento que se ha introducido este año, lejos de conseguir más igualdad, ha auspiciado la parte eléctrica en las unidades de potencia, lo que ha obligado a los pilotos a cambiar su forma de pilotar.

Su renovación dependía de las modificaciones que la FIA pretende introducir en 2027 y después de que Mohammed ben Sulayem haya confesado por activa y por pasiva que quiere que Alonso continúe, todo parece indicar que se le abre una oportunidad a Honda para ser competitivo.

Aston Martin no ha dudado en la velocidad de quien consideran uno de los mejores pilotos de la parrilla. Tal y como admitió Pedro de la Rosa a EL ESPAÑOL, "el plan A es que Fernando continúe como piloto"; mientras que Mike Krack, jefe de operaciones, expresó durante el GP de España que "la salida de Alonso sería tan dramática que no quiero ni pensar en ello".

Durante este tiempo de incertidumbre, el piloto español ha lanzado mensajes de todo tipo. Cuando valora en lo que se ha convertido la F1, además del desgaste que supone una temporada tan larga, parecía que se iba a ir.

También se juzgó como forma de despedida la vuelta de regreso al pit lane que dio a 20 km/h en MadRing para "empaparme de todos y cada uno de los abrazos y de las emociones que había en la grada".

No obstante, Alonso no ha querido en ningún momento dejar la Fórmula 1 que él mismo 'descubrió' en España con unos resultados tan malos como los que está cosechando en las últimas temporadas. "Despedirme de la afición española después de toda una vida al volante con un resultado de este año no se lo merece nadie en el equipo pero sobre todo los aficionados", reconoció tras el GP de España.

Fernando Alonso, en el GP de Hungría. Aston Martin F1

Lawrence Stroll, Adrian Newey y Mohammed ben Sulayem parecen haberle dado unos motivos que hasta ahora no le ha ofrecido Honda. El fabricante japonés, que también ha estado por la labor de seguir con Alonso y darle la oportunidad de ganar el Mundial, no ha estado a la altura en su regreso.

Aun así, el asturiano mantiene intacta la confianza en un proyecto que, a tenor de la inversión del empresario canadiense, parece encaminado a dar sus frutos. La incógnita reside en cuándo llegará el momento en que Aston Martin luche por las victorias.

Alonso ya ha confesado en varias ocasiones que quiere formar parte del equipo cuando llegue ese momento, ya sea como piloto o teniendo otro rol dentro del equipo. Cuestión de tiempo. Hasta entonces, a su carrera como piloto de Fórmula 1 le queda, como poco, un año más.