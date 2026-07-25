Fernando Alonso recupera la dignidad de Aston Martin y saldrá 16º en la pole de Norris en el GP de Hungría

El asturiano, por primera vez esta temporada pasó de la Q3, aunque no pudo hacer nada en la Q2. El vigente campeón se llevó una pole milagrosa.

La primera pole de un equipo que no es Mercedes. La primera Q2 de la temporada para Aston Martin. Los Ferrari, nuevamente, se quedaron con la miel en los labios. Todo sucedió en una qualy de locura en Hungaroring.

Las banderas amarillas provocadas por Russell, a quien su Mercedes le dejó tirado y un trompo de Verstappen dinamitaron una pole que Lewis Hamilton tenía en su mano. Ni siquiera el bueno de Antonelli podía arrebatársela, pero la suerte del campeón sonrió a Norris.

El destino quería que fuera él quien acabase con la tiranía de los Mercedes, que partirán el domingo desde la cuarta (Kimi) y séptima (George) posición en la parrilla de salida del domingo.

Verstappen no terminó de 'matar' a todos 🫢



GIGANTESCO LANDO NORRIS. Primera pone no Mercedes de 2026... Y POR SOLO 12 MILÉSIMAS 💥#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/HXfuyzRhWd — DAZN España (@DAZN_ES) July 25, 2026

Segundo fue Lewis, aunque el británico perdería horas más tarde su puesto en la primera fila de la parrilla y saldrá 5º tras un incidente con Piastri; tercero Charles, quinto Piastri y sexto Max.

El neerlandés estalló por radio: "El coche está roto aerodinámicamente y va a peor. Vaya broma, sinceramente. Qué mierda de fin de semana". En su temporada más difícil en Red Bull, el cuatro veces campeón del mundo no sabe lo que es subirse aún a lo más alto del podio y su paciencia está empezando a agotarse.

Por delante de la escudería austriaca están Mercedes, Ferrari y el resultado en Hungría confirma la mejoría de McLaren. Resignado a luchar siendo el cuarto equipo de la parrilla, el futuro de 'Mad' Max puede estar lejos de la marca de las bebidas energéticas si estos no revierten la situación.

El renacer de Aston Martin

"Esperemos recuperar algo de dignidad", dijo Adrian Newey tras llevar el AMR26B a Hungría y vaya si la han recuperado. La pesadilla, por fin, ha terminado. Fernando Alonso ha pasado de partir desde la 21ª o 22ª posición en la parrilla de salida a hacerlo 16ª. Un salto cualitativo que confirman las mejoras de Aston Martin.

Parecía que acabaría eliminado por los Alpine y los Haas, pero Alonso volvió a demostrar que sigue marcando la diferencia. El asturiano mejoró en cada uno de sus tres intentos de Q1 con el neumático blando y terminó sellando el pase a la Q2.

Sin abandonos por accidente o avería que alteraran el desarrollo de la sesión, Alonso superó a Bearman, a los dos Williams y también a su compañero de equipo.

Una alegría que Fernando Alonso merecía más que nadie. Un mensaje por radio para creer que lo mejor está por llegar 🥹



"Buen trabajo. Quizás llegue algo más en el siguiente set. ¡Vamos!" 📻#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/X85DhCdHgg — DAZN España (@DAZN_ES) July 25, 2026

Una actuación que alimenta el optimismo de cara a Zandvoort, donde Honda introducirá una evolución en la unidad de potencia del AMR26. Hay motivos para creer que Aston Martin empieza a recuperar el pulso.

Su mejor vuelta, a 1,8 segundos del registro de referencia firmado por Norris, refleja además el importante salto competitivo del equipo.

En un trazado corto como el Hungaroring, la mejora ronda el segundo y medio respecto al inicio del curso, una cifra que podría acercarse a los dos segundos en circuitos de longitud media. Extrapolado a un escenario como Spa, el progreso del AMR26B estrenado en Hungría superaría incluso los 2,5 segundos.

Ya en la Q2, Alonso se quedó a apenas una décima del tiempo de Ocon, que cerró el acceso a la Q3 con la 15.ª posición. El español arrancará 16.º en la carrera del Hungaroring, el mismo escenario donde hace 23 años logró la primera victoria de su trayectoria en la Fórmula 1.

LAS MEJORAS DE ASTON MARTIN SON UNA REALIDAD 🟢💪🏻



Fernando Alonso lo volvió a hacer. Fernando Alonso pisa la Q2 por primera vez en 2026 🎩#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/wQWWvHbl2M — DAZN España (@DAZN_ES) July 25, 2026

No tuvo el mismo desempeño su compañero de equipo. Lance Stroll saldrá 20º, solo por delante de los Cadillac de Checo Pérez y Bottas. No fue el día del canadiense, como tampoco lo fue para Carlos Sainz.

El madrileño no pasó del 18º y sigue maximizando lo que tiene. En su caso, un coche que flaquea en la carga y su pelea se centra en batir a Albon, cosa que ha ocurrido en nueve de las últimas 10 clasificaciones, y en escalar dentro de una tabla que cada vez se aleja más.

Sólo puede trabajar y trabajar. "Me divertiré en carrera", advirtió. Promete guerra, no pierde la fe aunque ya en Grove el foco tiene que estar en 2027.