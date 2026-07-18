Antonelli no encuentra rival en Spa y se lleva una cómoda pole por delante de Verstappen, que consigue salvar la papeleta

El italiano logró su segunda pole consecutiva en una qualy aciaga para los españoles: Alonso saldrá último y Sainz 15º.

Pole incontestable de Kimi Antonelli. Una más. El italiano, líder del Mundial se está divirtiendo como un niño pequeño en su segunda temporada en el Gran Circo. Hace fácil lo difícil y con tan solo 19 años está mostrando una personalidad que no se asusta al tener a su lado a miuras como Verstappen, Norris, Leclerc, Russell o Hamilton.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.